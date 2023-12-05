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مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري: فوز خمسة مشاريع ببرنامج لدعم المشاريع المبتكرة 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 ديسمبر 2023 08:28     الفئـة : اقتصــاد

الجزائر - تم انتقاء خمسة (5) مشاريع مبتكرة للاستفادة من مرافقة هيكلية وتمويلية من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بالتعاون مع جمعية الجالية الجزائرية "جازبورا"، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان لمنظمة أرباب العمل.

وأوضح ذات المصدر أن الفائزين وعددهم 14، الذين سيستفيدون من دعم مالي بقيمة 8000 أورو لكل واحد، قد تم اختيارهم من بين طلاب من 114 جامعة عبر الوطن قدموا أكثر من 150 مشروعا .

وتتمثل المشاريع المختارة لدفعة 2023 في اختراع جهاز لتشخيص مرض السل لدى الإنسان والأبقار (طلبة جامعة وهران) ومشروع صناعة أنظمة من كتلة واحدة لمعالجة المياه المستعملة (طلبة المدرسة متعددة التقنيات بقسنطينة) ومشروع لإنتاج المادة الفعالة باراسيتامول (طلبة جامعة وهران) ومشروع طريقة تحويل الصوف إلى أسمدة (طلبة جامعة البيض) ومشروع آخر لجهاز كشف تلوث المياه (طالبة من جامعة بسكرة).

وكان مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري قد دعا ممثلي جمعية الجالية الجزائرية "جازبورا" خلال أيام المقاولاتية في صلب التجديد الاقتصادي الجزائري، المنظمة في نوفمبر الفارط، للتدخل خلال يوم خصص لربط الاتصال بين الطلبة الجزائريين من أصحاب المشاريع والجالية الوطنية المقيمة بالخارج.

وأضاف ذات البيان أن "أعضاء جمعية جازبورا قد أكدوا بحضورهم إرادتهم الانخراط في حركية التنمية الاقتصادية لبلادنا".

في هذا الصدد، أعرب "رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، ورئيس جمعية جازبورا، فيصل قدور، عن ارتياحهما لهذا التعاون الوثيق الذي يسمح للشباب من أصحاب المشاريع برؤية آفاق حقيقية للمستقبل".

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مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري: فوز خمسة مشاريع ببرنامج لدعم المشاريع المبتكرة 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 ديسمبر 2023 08:28     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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