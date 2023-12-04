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ضرورة تعزيز القدرات الإنتاجية والتحويلية للمطاحن لضمان الوفرة في السوق

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 ديسمبر 2023 19:15     الفئـة : اقتصــاد
ضرورة تعزيز القدرات الإنتاجية والتحويلية للمطاحن لضمان الوفرة في السوق

الجزائر- أكد وزير التجارة وترقية الصادرات, الطيب زيتوني, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, على ضرورة تعزيز القدرات الإنتاجية والتحويلية للمطاحن قصد ضمان وفرة مادة السميد المدعم والعجائن مع اقتراب شهر رمضان.

ووفقا لبيان الوزارة, أوضح السيد زيتوني, لدى اشرافه على اللقاء الوطني لمسيري المطاحن العمومية والخاصة, بقصر المعارض بالصنوبر البحري,  بأن هذا اللقاء "يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية التي باشر بها القطاع مع الشركاء والمهنيين, وهو مخصص لضمان استقرار تموين السوق الوطنية بمادتي السميد المدعم والعجائن, لتلبية الاحتياجات الوطنية خاصة مع اقتراب شهر رمضان".

"كما أنه يأتي في اطار المقاربة التشاركية والتشاورية بين الوزارة ومختلف الشعب المهنية, والوقوف على كل المشاكل التي تواجه المهنيين", يضيف البيان.

وبعد الاستماع لانشغالات ومقترحات أصحاب المطاحن, "شدد السيد زيتوني, على ضرورة تنسيق كل الجهود, لضمان وفرة مادة السميد المدعم والعجائن, والتكيف مع ارتفاع معدل الاستهلاك, لاسيما مع اقتراب شهر رمضان الكريم".

يذكر أن اللقاء حضره كل من المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب, نصر الدين مسعودي, رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, كمال مولى, الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين, السيد بدريسي, واطارات من وزارة التجارة وترقية الصادرات ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية, بالإضافة إلى المهنيين والناشطين في المجال.

آخر تعديل على الإثنين, 04 ديسمبر 2023 20:11
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ضرورة تعزيز القدرات الإنتاجية والتحويلية للمطاحن لضمان الوفرة في السوق
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 ديسمبر 2023 19:15     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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