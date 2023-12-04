نحو إنشاء شبكة وطنية لمخابر مطابقة الجودة المعتمدة في الصناعات الكهربائية

مستغانم - أعلن المدير العام للهيئة الجزائرية للإعتماد (ألجيراك) نور الدين بوديسة يوم الإثنين بمستغانم عن إنشاء قريبا شبكة وطنية لمخابر مطابقة الجودة المعتمدة في شعبة الصناعات الكهربائية.

و قال السيد بوديسة خلال حفل تسليم اعتماد مركز مراقبة ومطابقة الجودة الكهربائية E3C (فرع المجمع الصناعي جي اس بي إلكتريك لمستغانم) أن هذه الشبكة الوطنية ستضم في المرحلة الأولى 4 مخابر بولايات بومرداس ومستغانم وقسنطينة وستقوم بتحليل وفحص كل المنتجات لتحديد مدى مطابقتها للمقاييس الوطنية والدولية. و زيادة على ذلك وضعت الهيئة الجزائرية للاعتماد, تشريع تقني يحدد كيفيات فحص المنتجات سواء المصنعة محليا أو المستوردة والمتطلبات التقنية والقانونية لولوج الأسواق الوطنية, ما سيساهم في النهاية في ضبط السوق وحماية المستهلك, كما أوضح نفس المسؤول.

و بخصوص مركز مراقبة ومطابقة الجودة الكهربائية E3C ذكر السيد بوديسة أن هذا المخبر "مهم" لأنه قريب من منفذ بحري هو ميناء مستغانم وهو ما سيساعد في وضع نظام رقابي لفحص المنتجات المستوردة قبل السماح لها بالتسويق وحماية الاقتصاد الوطني والمستهلك.

من جهته, اعتبر نائب رئيس التجمع الجزائري للصناعات الكهربائية, محمد خليفة, أن هذا المخبر مكسب لولاية مستغانم وللجهة الغربية للوطن, وهو فريد من نوعه في بعض الفحوص والقياسات على المستوى الوطني والإفريقي, مشيرا إلى أن الاعتماد جاء بعد ثلاث سنوات من المثابرة والعمل والاستثمار.

و بإمكان هذا المخبر الذي حصل على اعتماد إيزو 17025 القيام بالتحاليل في الكهرباء والالكترونيات وقياسات الضوء واختبارات الفعالية الطاقوية للأجهزة الكهرومنزلية والحرائق وفحص المعادن والتحليلات الفيزيائية والكيميائية والميكانيكية, مثلما أكده مسؤول المشروع, وسيم عباس.