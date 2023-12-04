سيارات: اتفاقية شراكة بين الشركة الوطنية للتأمينات وشركة أوبل الجزائر

وتم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين SAA, يوسف بن ميسية, والرئيس المدير العام لأوبل الجزائر, نسيم بن غرغورة.

وتتضمن هذه الاتفاقية تقديم خدمات اكتتاب عقود تأمين السيارات للشركة الوطنية للتأمين مباشرة على مستوى كل قاعات عرض أوبل الجزائر, مع الاستفادة من تخفيضات على قيمة العقود.

كما تسمح بإدخال وسائل رقمية "حديثة ومرنة" فيما يخص التكفل بالمؤمنين لهم, وذلك بتوفير حلول تأمينية "مبتكرة" بغية تبسيط عملية تلقي العروض وتحسين جودة أداء الخدمات المقدمة للزبائن, حسب الشروح المقدمة خلال مراسم التوقيع.

وفضلا عن ذلك, تمكن الاتفاقية من إجراء عمليات التقييم وإصلاح الأضرار في ورشات أوبل الجزائر, مع تسوية الخدمات من قبل الشركة الوطنية للتأمين.

وأوضح السيد بن ميسية خلال كلمة ألقاها بالمناسبة, أن هذه الاتفاقية هي بمثابة "ميلاد شراكة استثنائية, تجسد رغبة الشركتين في تقديم خدمات عصرية ذات مواصفات تستجيب للمعايير الدولية, من شأنها تسهيل حياة المواطن".

واضاف أن الشركتين تعتزمان أيضا المشاركة في الحملات التحسيسية ضد مخاطر حوادث المرور.

من جانبه, أكد السيد بن غرغورة أن هذه الاتفاقية تصبو إلى "تبسيط الاجراءات لزبائن أوبل, خاصة عند وقوع حادث مرور, بحيث تتكفل الشركة الوطنية للتأمينات بنقل السيارة من موقع الحادث الى ورشات التصليح التابعة لأوبل الجزائر وتصليحها باستعمال قطع غيار اصلية, وعن طريق فريق عمل مؤهل معتمد وفقا للمعايير الدولية".

كما لفت أنه وعلى ضوء هذه الاتفاقية, سيستفيد الزبائن من تخفيضات في قطع الغيار تتراوح ما بين 5 إلى 10 بالمائة, على مستوى نقاط البيع وخدمات ما بعد البيع التابعة لأوبل الجزائر والتي سيرتفع عددها بنهاية السنة الجارية 2023 إلى 37 نقطة بيع موزعة عبر التراب الوطني.