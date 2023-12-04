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تمويل المشاريع الفلاحية: وزارة الفلاحة توقع إتفاقية-إطار مع الجمعية المهنية للبنوك

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 ديسمبر 2023 16:22     الفئـة : اقتصــاد
تمويل المشاريع الفلاحية: وزارة الفلاحة توقع إتفاقية-إطار مع الجمعية المهنية للبنوك

أدرار - وقعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يوم الإثنين بأدرار، على إتفاقية-إطار مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، تهدف إلى تعميم تمويل المشاريع الفلاحية.

و تم التوقيع على الاتفاقية من طرف مديرة البرمجة والدعم الاقتصادي بالوزارة, سعاد عسعوس, والمندوب العام للجمعية, رشيد بلعيد, بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية, يوسف شرفة, وذلك على هامش الملتقى الوطني حول الاستثمار الفلاحي, المنظم تحت شعار "الفلاحة في الجنوب, قوة أمننا الغذائي", تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.

و ترمي هذه الاتفاقية إلى "تحديد الإطار العام بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية, لتعميم تمويل المشاريع الفلاحية من طرف ممثلي الساحة البنكية وفقا لتوجيهات السلطات العمومية", حسبما جاء في وثيقة وزعت على الصحفيين خلال مراسم التوقيع.

و تأتي الاتفاقية تنفيذا لتوصيات الجلسات الوطنية للفلاحة المنعقدة في 28 فبرار الماضي, والمتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي وتشجيع الاستثمار في المشاريع الزراعية الكبرى في الجنوب والهضاب العليا وتعزيز الشراكة.

كما يؤكد نص الاتفاقية على "استعداد الطرفين لتنسيق جهودهما, لتحقيق أهدافهما من خلال تعزيز تمويل القطاع الفلاحي, والتشاور والتعاون بين القطاع الفلاحي والبنوك والمؤسسات المالية, بهدف إرساء آليات التمويل لتشجيع الاستثمارات في المجال الفلاحي, الريفي, الغابي والصناعات الغذائية".

آخر تعديل على الإثنين, 04 ديسمبر 2023 17:15
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تمويل المشاريع الفلاحية: وزارة الفلاحة توقع إتفاقية-إطار مع الجمعية المهنية للبنوك
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 ديسمبر 2023 16:22     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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