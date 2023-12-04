تمويل المشاريع الفلاحية: وزارة الفلاحة توقع إتفاقية-إطار مع الجمعية المهنية للبنوك

أدرار - وقعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يوم الإثنين بأدرار، على إتفاقية-إطار مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، تهدف إلى تعميم تمويل المشاريع الفلاحية.

و تم التوقيع على الاتفاقية من طرف مديرة البرمجة والدعم الاقتصادي بالوزارة, سعاد عسعوس, والمندوب العام للجمعية, رشيد بلعيد, بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية, يوسف شرفة, وذلك على هامش الملتقى الوطني حول الاستثمار الفلاحي, المنظم تحت شعار "الفلاحة في الجنوب, قوة أمننا الغذائي", تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.

و ترمي هذه الاتفاقية إلى "تحديد الإطار العام بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية, لتعميم تمويل المشاريع الفلاحية من طرف ممثلي الساحة البنكية وفقا لتوجيهات السلطات العمومية", حسبما جاء في وثيقة وزعت على الصحفيين خلال مراسم التوقيع.

و تأتي الاتفاقية تنفيذا لتوصيات الجلسات الوطنية للفلاحة المنعقدة في 28 فبرار الماضي, والمتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي وتشجيع الاستثمار في المشاريع الزراعية الكبرى في الجنوب والهضاب العليا وتعزيز الشراكة.