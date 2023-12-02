الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين: ممكن تحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الزراعية في ظرف سنتين

بومرداس - أكد الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين, عبد اللطيف ديلمي, اليوم السبت ببومرداس, أنه "من الممكن تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المنتجات الزراعية في ظرف سنتين لو تتوفر جميع شروط الإنتاج".

وقال السيد ديلمي في تصريح صحفي على هامش مراسم إحياء الذكرى ال 49 لتأسيس الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين التي احتضنتها الولاية, أنه "من الممكن تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المنتجات الزراعية خاصة منها ذات الاستهلاك الواسع في ظرف سنتين فقط لو تتوفر جميع شروط الإنتاج".

وأضاف أن "للجزائر الإمكانيات و القدرات التي يمكن استغلالها من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي و تحقيق الاكتفاء الذاتي", و ذكر من بينها الإطارات و خريجي الجامعات, والمياه الجوفية والأراضي الخصبة الشاسعة بالجنوب وبالهضاب العليا و غيرها من المناطق.

ونوه الأمين العام بالتوجه الحالي لتحقيق الاكتفاء الذاتي, نحو جنوب الوطن, أين "خصص زهاء 450.000 هكتار لفائدة المستثمرين" في الفلاحة, مشيرا إلى أن الجهود يجب أن تتوجه اليوم لجلب المستثمرين و توفير جميع وسائل الإنتاج التي تمكنهم من العمل بأريحية خاصة فيما تعلق منها بشق الطرقات و المعابر و توفير الكهرباء و المياه.

من جهة أخرى, ثمن السيد ديلمي قرارات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الخاصة ب"تشجيع و تحفيز الفلاحين على مواصلة النهوض بالإنتاج الفلاحي", و المتمثلة أهمها في" دعم الفلاحين بالبذور و الأسمدة مجانا و تأخير دفع الفلاحين للقروض 3 أو 4 سنوات".

وفي سياق آخر, اعتبر الأمين العام قرار إنجاز خزانات لحفظ و تخزين المنتجات الزراعية ذات الاستهلاك الواسع بكل ولاية من الوطن , "يخدم القطاع كثيرا" واصفا إياه بالقرار "الصائب و المحفز" للفلاحين.

ودعا بالمناسبة المنتجين في شتى الشعب الفلاحية إلى"مضاعفة" الجهد من أجل ترقية قطاع الفلاحة و "تحقيق الاكتفاء الذاتي" .

للإشارة, تضمنت الفعالية التي نظمت بجامعة بومرداس, معرضا للمنتجات الفلاحية ومنتجات البنوك الموجهة للقطاع و خدمات هيئات التشغيل و المؤسسات الناشئة, و اختتمت بتسليم اعتماد تعاونيات فلاحية و تكريم عدد من الفلاحين و إطارات الإتحاد.