انتخاب الجزائر في منصب نائب رئيس المؤتمر ال20 لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

فيينا - انتخبت الجزائر، ممثلة في مندوبها الدائم بفيينا، السفير العربي لطروش، بالتزكية، في منصب نائب رئيس المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في دورته ال20، المنعقدة بالعاصمة النمساوية من 27 نوفمبر إلى 1 ديسمبر.

ويأتي تولي الجزائر، نيابة رئاسة مؤتمر "اليونيدو"، باسم المجموعة الإفريقية، امتدادا للحركية التي تعرفها الدبلوماسية الجزائرية على الصعيدين الإقليمي والدولي، تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

وبصفته نائب رئيس الدورة، ترأس السفير لطروش، الأربعاء الماضي، جلسات المؤتمر التي تمحورت حول شعار "عولمة عادلة: حل مبتكر لصناعة المستقبل".

ولدى تدخله سابقا في جلسة النقاشات العامة، بصفته رئيسا للوفد الجزائري، أكد السفير لطروش، على وجه الخصوص، أن "التنمية الصناعية في الجزائر، تعد هدفا ذا بعد وطني و خيارا استراتيجيا، باعتبارها رافعة أساسية في بناء مشروع اقتصادي منتج".

من جهة أخرى، أطلع الوفد الجزائري، المشاركين في المؤتمر على الجهود الرامية لتعزيز الترسانة القانونية الوطنية، قصد انتاج البعد المناخي في مختلف السياسات العمومية التنموية، اتساقا بالتزامات الجزائر وتعهداتها الدولية.

و أشار في هذا الشأن إلى استحداث محافظة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية، قصد ضمان التناغم بين القطاعات لتطوير الطاقات المتجددة في الجزائر، على غرار الهيدروجين الأخضر.

وعلى الصعيد القاري، رحب الوفد الجزائري باستراتيجية "اليونيدو" الجديدة لإفريقيا 2023-2025، داعيا المدير العام للمنظمة إلى "الإسراع في تطوير برامج رائدة تلبي احتياجات و تطلعات القارة في المستقبل".

وفي إطار إسهاماتها في بعث عجلة التنمية في افريقيا، أطلع رئيس الوفد الجزائري المشاركين، على احتضان الجزائر من 5 الى 7 ديسمبر الجاري، الطبعة الثانية للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة.