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مجلس المحاسبة ينشر تقريره السنوي لعام 2023

  أدرج يـوم : السبت, 02 ديسمبر 2023 12:52     الفئـة : اقتصــاد
مجلس المحاسبة ينشر تقريره السنوي لعام 2023

الجزائر - أعلن مجلس المحاسبة, في بيان له يوم السبت, عن نشر تقريره السنوي لعام 2023.

ويأتي نشر هذا التقرير "طبقا لأحكام المادة 199 من الدستور", يضيف البيان مؤكدا أن التقرير أعد طبقا لأحكام الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 17 يوليو 1995 المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم.

ويتضمن هذا التقرير السنوي, الذي يمكن الاطلاع عليه على الموقع الإلكتروني للمجلس, أهم نتائج أعمال الرقابة المنجزة من قبل مجلس المحاسبة بعنوان برنامج نشاطه الرقابي لسنة 2021, مرفقة بالتوصيات التي يرى أنه يجب تقديمها للمسيرين, وكذلك ردود المسؤولين والممثلين القانونيين والسلطات الوصية المعنية التي بلغت إليها هذه الأعمال في ظل احترام الإجراء الحضوري, يبرز ذات المصدر.

وتهدف المعاينات والتقييمات الواردة إلى ترقية التسيير السليم وحسن الأداء في استخدام الوسائل والموارد العمومية من قبل الهيئات الخاضعة للرقابة, حسب البيان.

ويحتوي التقرير على 12 مذكرة إدراج و34 توصية موزعة على ثلاثة فصول مخصصة على التوالي لإدارات الدولة والجماعات المحلية والمرافق والمؤسسات العمومية, متبوعة بفصل رابع يقدم فيه مجلس المحاسبة عرضا عن استعمال موارده المالية والبشرية بالإضافة إلى نشاطاته الدولية خلال السنة المعنية, يضيف نفس المصدر.

آخر تعديل على السبت, 02 ديسمبر 2023 12:56
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مجلس المحاسبة ينشر تقريره السنوي لعام 2023
  أدرج يـوم : السبت, 02 ديسمبر 2023 12:52     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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