سوناطراك: تكريم الفائزين بمسابقة أفضل 60 صورة فوتوغرافية

و حسب بيان للمجمع، فقد استلم، خلال حفل التكريم الذي نظم الثلاثاء الماضي، ستون عاملا وعاملة من مختلف منشـآت المجمع شهادات تقديرية من طرف الإطارات المسيرة للمؤسسة، و على رأسهم الرئيس المدير العام.
و قد شارك في المسابقة 1100 عامل وعاملة بأعمال فوتوغرافية تضمنت إبداعات مميزة في فنيات الصورة الفوتوغرافية سلطت الضوء في مجملها على الحياة الحيوانية والنباتية في الجزائر حيث تم انتقاء ستون (60) عملا فنيا يرقى إلى مستوى رمزية هذه الاحتفالية.
و تهدف المسابقة، المنظمة لفائدة كافة عاملات وعمال سوناطراك بمختلف فروعها عبر ولايات الوطن، إلى تأكيد التزام المؤسسة بحماية البيئة، من خلال تشجيع السلوك المستدام والمساهمة في تحسيس وتوعية العمال المنتسبين للمؤسسة بضرورة حماية البيئة والحفاظ عليها عبر دعم الإبداع الفني في الوسط المهني، يضيف البيان.