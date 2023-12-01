مالية: فايد يشرف على تنصيب الرئيس الجديد لخلية معالجة الإستعلام المالي

الجزائر - ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، مراسم تنصيب محمد سعودية، كرئيس جديد لخلية معالجة الإستعلام المالي، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و أوضح ذات المصدر, ان السيد فايد قد اعرب في كلمته بمناسبة تسليم المهام, عن شكره للسيد سيد احمد سعيدي عن الجهود التي بذلها و الاعمال التي قام بها خلال العهدة السابقة كرئيس لخلية معالجة الاستعلام المالي.

كما اغتنم الوزير هذه المناسبة لإبراز الدور الأساسي لخلية معالجة الاستعلام المالي في المنظومة الوطنية للوقاية من تبييض الأموال و تمويل الارهاب, يضيف ذات البيان.

و تابع يقول انه علاوة على مهمتها المتمثلة في جمع و معالجة تقارير المعاملات المشبوهة, فان الخلية تسعى الى توسيع بعدها المؤسساتي من اجل احاطة افضل بالمخاطر و ايجاد احسن المقاربات للوقاية و المكافحة.

كما اكد السيد فايد على "ضرورة الإقرار بجهود الأطراف المعنية بهذا المسعى, مسلطا الضوء على الدور المحفز الذي تضطلع به هذه الهيئة".

في هذا الصدد, دعا الرئيس الجديد لخلية معالجة الاستعلام المالي الى رفع عديد التحديات من اجل المواصلة على نفس النسق و مواصلة الإصلاحات التي تم الشروع فيها في هذا المجال, يضيف ذات المصدر.

كما اكد الوزير, على "دعمه المتواصل لهذه الأولوية الوطنية", مشيرا الى المشاركة الخاصة للجنة الوطنية لتقييم الاخطار, التي وضعت تحت رئاسته.

و خلص بيان الوزارة في الأخير الى التأكيد, بان "السيد فايد قد اعرب في نهاية الجلسة, عن ثقته في الالتزام التام للسيد سعودية و في نوعية مساهمته على مدار عهدته, متمنيا له كل النجاح في هذه المهمة الجديدة".