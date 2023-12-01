وكالة أناد: إحصاء القروض المتعثرة قصد إعادة جدولتها قبل 15 يناير

الجزائر- تجري حاليا عملية إحصاء للقروض المتعثرة لدى البنوك الوطنية، الممنوحة للشباب في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية "أناد" (أنساج سابقا)، بغرض إعادة جدولتها بتدخل من الخزينة العمومية، حسبما أفاد به وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، ياسين المهدي وليد، يوم الخميس، الذي أكد بأن الانتهاء من العملية سيكون في 15 يناير المقبل.

و أوضح السيد وليد خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية, برئاسة هجيرة عباس, نائب رئيس المجلس, أن الاحصاء يتم "حالة بحالة", من طرف لجنة وزارية مشتركة تضم ممثلي قطاعي اقتصاد المعرفة والمالية, بغرض تحويل المستحقات المتعثرة إلى الخزينة العمومية مقابل سندات تصدر لصالح البنوك. و ستمكن عملية التحويل المستفيدين من القروض من إعادة جدولة القروض على فترة تصل إلى 15 سنة, وهو يمثل "فرصة ثانية" للمعنيين من أجل تسوية وضعيتهم وتجنب المتابعات القضائية, يؤكد الوزير في رده عن سؤال للنائب أحمد بن عيسى (حزب جبهة التحرير الوطني) حول الاجراءات المتخذة في ملف القروض المتعثرة.

و ذكر السيد وليد في هذا الصدد بالتزام رئيس الجمهورية, السيد المجيد تبون, بحل هذا الملف وتجنيب المعنيين بمشكل القروض المتعثرة عقوبة السجن.

و في نفس السياق, أكد الوزير أنه تم تجميد نشاط لجنة الانتقاء على مستوى الوكالة, "في انتظار المرور نحو الصيغة الجديدة لتمويل المشاريع".

من جهة اخرى, ولدى رده على سؤال للنائب محمد هنوني (جبهة المستقبل) حول استراتجية الوزارة للنهوض بالمؤسسات المصغرة والناشئة, أوضح السيد وليد أن الاطلاق الرسمي للوكالة الوطنية للمقاول الذاتي ومنصة المقاول سيكون في شهر يناير القادم, ضمن المساعي الهادفة لخلق نظام بيئي يشجع هذا النمط من المقاولاتية.

و لفت بأن "هذه الخطوة التي تشجع على التوظيف الذاتي, ستمكن مئات الالاف من الشباب الانخراط والعمل على خلق مؤسساتهم, بعيدا عن العراقيل الادارية والبيروقراطية".