Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين يشيد بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجارية

  أدرج يـوم : الخميس, 30 نوفمبر 2023 18:25     الفئـة : اقتصــاد
الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين يشيد بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجارية

الجزائر - أشاد الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجارية التي كرسها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حسبما اكده اليوم الخميس، السيد شرف الدين عمارة، رئيس الاتحاد، معلنا عن مخطط واسع لتحديث هذه المنظمة.

وفي هذا الصدد صرح السيد عمارة لواج، انه "على اثر نقاش ثري جمع أعضاء الاتحاد بمناسبة اجتماع لمكتبه التنفيذي جرى يوم امس الاربعاء، من اجل دراسة وضعية المنظمة وتقييم النشاط، فان الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين يعرب عن ارتياحه لتعزيز مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية الذي تشهده البلاد خلال السنوات الأخيرة بقيادة، السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية".

وتابع يقول، ان المنظمة "تجدد التأكيد على دعمها واشادتها بالاصلاحات السديدة، سيما في المجال الاقتصادي معبرة عن ارتياحها ازاء هذه المكاسب المحققة، منوهة بالاهتمام الذي اعدت به وأصدرت النصوص القانونية الخاصة به على غرار القانون المتعلق بالعقار الاقتصادي".

وبهذه المناسبة، عكف اعضاء المكتب على الدراسة والمصادقة على مخطط واسع للإصلاحات وتحديث هذه المنظمة الممثلة للمؤسسات العمومية.

وعلاوة على مطابقة القوانين الأساسية مع القانون وتكييف طريقة عمله مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، فان هذا البرنامج يرمي الى "تمثيل اكبر للمؤسسات العمومية من قبل الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين"، وحضور إقليمي اكبر وانفتاح أوسع وموائم مع الاطارات والكفاءات التي يزخر بها القطاع العمومي الاقتصادي".

وفضلا عن تحديث كبير و فعال لعمل هياكل المنظمة على جميع المستويات، فان الهدف من هذه الإصلاحات يتمثل في "السماح للاتحاد بالتوسع والمساهمة بفعالية في تطوير الاقتصاد الوطني عموما وازدهار المؤسسات العمومية بشكل خاص".

كلـمات مفتـاحيــة :
الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين يشيد بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجارية
  أدرج يـوم : الخميس, 30 نوفمبر 2023 18:25     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

23.11.30

أوبك+: الجزائر تقرر خفضا طوعيا إضافيا ب51 ألف برميل يوميا خلال الثلاثي الأول ل2024

23.11.30

الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين يشيد بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجارية

23.11.30

رئيس الجمهورية يؤكد على أهمية إنجاز مدينة منجمية بغارا جبيلات

23.11.30

رئيس الجمهورية يضع حجر الأساس لمشروع خط السكة الحديدية بشار-تندوف-غارا جبيلات

23.11.30

توقيع اتفاقية تعاون بين وكالة الأنباء الجزائرية ووكالة "سبوتنيك" الروسية

23.11.30

ندوة "العدالة للشعب الفلسطيني": هناك عدة آليات قانونية لملاحقة الاحتلال الصهيوني على…

الأكثــر قـراءة

23.11.28

الموافقة على اعتماد سفير الجزائر الجديد لدى كندا

23.11.29

الفريق أول السعيد شنقريحة يستقبل مدير المصلحة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية…

23.11.28

رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

23.11.28

قضاة ومحامون عرب يؤكدون: المعركة القانونية ضد الاحتلال الصهيوني لا تقل أهمية عن معركة…

23.11.28

رئيس الجمهورية يؤكد التزام الجزائر الثابت بدعم الكفاح المشروع للشعب الفلسطيني وقضيته…

23.11.27

رئيس الجمهورية أعطى تعليمات لمراجعة القانون الأساسي للإمام