الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين يشيد بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجارية

الجزائر - أشاد الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجارية التي كرسها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حسبما اكده اليوم الخميس، السيد شرف الدين عمارة، رئيس الاتحاد، معلنا عن مخطط واسع لتحديث هذه المنظمة.

وفي هذا الصدد صرح السيد عمارة لواج، انه "على اثر نقاش ثري جمع أعضاء الاتحاد بمناسبة اجتماع لمكتبه التنفيذي جرى يوم امس الاربعاء، من اجل دراسة وضعية المنظمة وتقييم النشاط، فان الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين يعرب عن ارتياحه لتعزيز مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية الذي تشهده البلاد خلال السنوات الأخيرة بقيادة، السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية".

وتابع يقول، ان المنظمة "تجدد التأكيد على دعمها واشادتها بالاصلاحات السديدة، سيما في المجال الاقتصادي معبرة عن ارتياحها ازاء هذه المكاسب المحققة، منوهة بالاهتمام الذي اعدت به وأصدرت النصوص القانونية الخاصة به على غرار القانون المتعلق بالعقار الاقتصادي".

وبهذه المناسبة، عكف اعضاء المكتب على الدراسة والمصادقة على مخطط واسع للإصلاحات وتحديث هذه المنظمة الممثلة للمؤسسات العمومية.

وعلاوة على مطابقة القوانين الأساسية مع القانون وتكييف طريقة عمله مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، فان هذا البرنامج يرمي الى "تمثيل اكبر للمؤسسات العمومية من قبل الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين"، وحضور إقليمي اكبر وانفتاح أوسع وموائم مع الاطارات والكفاءات التي يزخر بها القطاع العمومي الاقتصادي".