رئيس الجمهورية يؤكد على أهمية إنجاز مدينة منجمية بغارا جبيلات

تندوف - أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الخميس بولاية تندوف، على أهمية انجاز "مدينة منجمية" حول منجم غارا جبيلات، مشددا من جانب اخر على ضرورة الانطلاق الفوري في انجاز مركب الصلب ببشار.

وخلال إشرافه على وضع حجر الاساس لمشروع مصنع المعالجة الأولية لخام الحديد المستخرج من منجم غارا جبيلات، أكد رئيس الجمهورية أنه يجب توفير كافة الخدمات والمرافق على غرار الكهرباء وشبكة المياه لقاعدة الحياة وللساكنة مستقبلا "في اطار مدينة منجمية، بأتم معنى الكلمة".

وحسب المجمع الصناعي المنجمي (سوناريم) فإن المشروع المندمج لمنجم غارا جبيلات، وعلاوة على مساهمته المرتقبة في خلق 25 ألف منصب عمل مباشر و125 ألف منصب غير مباشر، سيعرف تشييد مرافق سكنية واجتماعية، بما فيها تلك الخاصة بالمدينة المنجمية لغارا جبيلات.

وبعد أن أكد بأن منجم غارا جبيلات الذي دخل حيز الاستغلال والتثمين منذ أزيد من سنة يفتح افاقا اقتصادية وتنموية "كبيرة" للجزائر، شدد الرئيس تبون على ضرورة الانطلاق "الفوري" في إنجاز مركب الصلب ببشار. وتابع في ذات الصدد أن مصنع بشار للصلب وقضبان السكك الحديدية والهياكل المعدنية يجب أن ينطلق "من الان، لكي يكون في الموعد في سبتمبر 2026".

ويندرج انجاز هذا المركب الذي سيقام بالمنطقة الصناعية "توميات" بولاية بشار، باستثمار قوامه 1 مليار دولار، في إطار الاستغلال المدمج للمنجم من خلال جملة من المنشآت والبنى التحتية على غرار خط السكك الحديدية غارا جبيلات-بشار، ومصنع المعالجة الأولية لخام حديد غارا جبيلات.

واعتبر رئيس الجمهورية بأن مشروع غارا جبيلات يمثل "بشرى" لمنطقة الجنوب الغربي، منوها بالتطور "الكبير" الذي تشهده صناعة الحديد والصلب في الجزائر.

وأوضح في ذات الصدد أن منتجات الجزائر على غرار حديد البناء صارت مطلوبة ومرغوبة في الاسواق الدولية، خصوصا من إفريقيا وأوروبا واسيا وهذا بفضل مصانع وهران وبلارة (جيجل).

ووفق بيانات عرضها المجمع الصناعي المنجمي (سوناريم) ارتفع الانتاج السنوي للجزائر من الصلب، لاسيما من خلال مركبات الحجار وبلارة (جيجل) وبطيوة (وهران) إلى 6 ملايين طن السنة الجارية مقابل 1 مليون طن سنة 2013.

ويرتقب حسب توقعات سوناريم انتاج تضاعف الانتاج الى 12 مليون طن في افق 2026.

وقد استوردت الجزائر ما قيمته 2ر1 مليار دولار السنة الفارطة كمواد اولية لصناعة الصلب، ما جعل تطوير الانتاج المحلي للمواد الأولية لصناعة الصلب "ضرورة استراتيجية"، يؤكد مجمع سوناريم.