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كواشف الغاز: وزارة التجارة تقرر سحب أربع علامات من السوق الوطنية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 نوفمبر 2023 16:24     الفئـة : اقتصــاد
كواشف الغاز: وزارة التجارة تقرر سحب أربع علامات من السوق الوطنية

الجزائر - أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات, اليوم الاربعاء في بيان لها, عن السحب الفوري لأربع علامات لأجهزة الكشف عن غاز أحادي أكسيد الكربون من السوق الوطنية, لعدم مطابقتها لمعايير السلامة المعتمدة.

ويتعلق الأمر بأجهزة كشف غاز أحادي أكسيد الكربون تحت علامة "أطلس"  Atlas, وعلامة "زاس توربو" Zass Turbo من نوع  FG-A009 وعلامة "ماكستور" Maxtor  من نوع Max-009 وعلامة "جيون" Geant  من نوع GN-COD01-3B, حسب نفس المصدر.

وأوضح البيان أن هذا القرار جاء "بعد إجراء فحوصات دقيقة وشاملة على عدة عينات لعدة علامات مسوقة في السوق الوطنية, على مستوى مخابر مراقبة النوعية التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات", وذلك في إطار مواصلة حملة مراقبة مدى مطابقة أجهزة التدفئة والأجهزة المرافقة لها لمعايير سلامة المستهلكين.

ويأتي القرار "بناء على المرسوم التنفيذي رقم 378 - 13 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك, وكذا المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 2020, المتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات أمن الأجهزة الكهربائية ذات الاستخدام المنزلي للكشف عن أحادي أكسيد الكربون".

وعليه, تعلن الوزارة عن السحب الفوري لهذه الأجهزة من السوق الوطنية, كما تدعو جميع المستهلكين الذين اقتنوا هذه الأجهزة التوقف عن استعمالها فورا, حسب المصدر ذاته.

وكانت وزارة التجارة قد أعلنت في 18 نوفمبر الجاري سحب أجهزة الكشف عن غاز أحادي أكسيد الكربون تحت علامتي ماكسويل Maxwell وأيمان Eyemann لعدم مطابقتها لمعايير السلامة المعتمدة.

آخر تعديل على الأربعاء, 29 نوفمبر 2023 16:31
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كواشف الغاز: وزارة التجارة تقرر سحب أربع علامات من السوق الوطنية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 نوفمبر 2023 16:24     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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