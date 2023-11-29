بنك التنمية المحلية: افتتاح أول وكالة مخصصة للصيرفة الإسلامية وفضاء للخدمات الرقمية

الجزائر - افتتح بنك التنمية المحلية، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أول وكالة تجارية مخصصة للصيرفة الإسلامية تحمل اسم "القدس"، وكذا فضاء خاصا بالخدمات الرقمية، وهذا بإشراف المدير العام لهذا البنك العمومي، يوسف لالماس.

وفي تصريح صحفي على هامش مراسم تدشين الوكالة، الكائنة بشارع ديدوش مراد، رفقة المنسق العام للجنة الوزارية للفتوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف وعضو الهيئة الشرعية لبنك التنمية المحلية، محند أويدير مشنان، بحضور إطارات البنك، أوضح السيد لالماس أن هذه الإجراءات "تأتي تماشيا مع توجيهات السلطات العمومية الرامية لتعميم الصيرفة الإسلامية ورقمنة خدمات المؤسسات المالية والبنكية في الجزائر".

كما تهدف إلى توفير أكبر قدر ممكن من المنتجات الإسلامية للمواطنين الراغبين في الحصول على هذا النوع من الخدمات البنكية، فضلا عن تلبية حاجياتهم وتوفير فرص أوسع للتمويل والاستثمار، مما يعزز التنمية الاقتصادية للبلاد، حسب المدير العام.

ويعرض بنك التنمية المحلية من خلال الوكالة المخصصة للصيرفة الإسلامية التي سميت "القدس" بمناسبة تزامن افتتاحها مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تسعة (9) منتجات مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية ومصادق عليها من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الاسلامية وهيئة الرقابة الشرعية للبنك.

وتتمثل هذه المنتجات في "إجارة عقارية منتهية بالتمليك" للأفراد و "مرابحة سيارات" للأفراد و"مرابحة استهلاك" للأفراد و"مرابحة الاستثمار" للمؤسسات وكذا "المرابحة استغلال" للمؤسسات، كما تشمل منتجات "الحساب الجاري الإسلامي" و "حساب الشيك الإسلامي" و "حساب الادخار" و " ودائع حساب الاستثمار بالمضاربة".

وبالمناسبة، أشار السيد لالماس الى " أنه تم خلال السنة الجارية إطلاق حوالي 67 شباكا جديدا للصيرفة الإسلامية عبر التراب الوطني، ليبلغ العدد الإجمالي لهذه الشبابيك 107 شباكا، في انتظار فتح 18 شباك جديد قبل نهاية السنة".

أما بخصوص فضاء الخدمات الرقمية، الكائن بنهج عميروش، أوضح المدير العام للبنك أنه "سيسمح بالاستفادة من مختلف الخدمات الرقمية المتنوعة نظرا لتجهيزه بموزع آلي للنقود وشباك بنكي آلي مما سيسمح بالقيام بعمليات السحب بسهولة عن طريق البطاقة البنكية والبطاقة الذهبية، فضلا عن كونه امنا".

وفي حديثه عن الرقمنة، كشف السيد لالماس أنه "تم إلى غاية اليوم إصدار ما يقارب 250 ألف بطاقة متداولة +CIB+ لتسهيل المعاملات الإلكترونية للزبائن"، كما سجل البنك خلال السداسي الأول من 2023 "نتائج استثنائية في مجال المعاملات عبر الإنترنت +الدفع الإلكتروني + التي تتم عبر البطاقات البنكية حيث تجاوزت هذه المعاملات 1 مليار دج، من خلال 120 ألف عملية".

أما بخصوص عدد عمليات السحب عبر موزعات الدفع الالكتروني "DAB/GAB"، فقد سجل بنك التنمية المحلية ما يقارب 4 ملايين و200 ألف عملية أي ما يعادل 68 مليار دج، حسب السيد لالماس الذي أشار الى أن هذا "الارتفاع راجع لنمو ثقافة استعمال المواطن الجزائري للبطاقات البنكية".