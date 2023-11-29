شرفة يتسلم مهامه على رأس وزارة الفلاحة و التنمية الريفية

الجزائر- استلم السيد يوسف شرفة، اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة، مهامه كوزير للفلاحة و التنمية الريفية، بعد تعيينه على رأس الوزارة من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بعد استشارة الوزير الأول السيد نذير العرباوي، خلفا للسيد محمد عبد الحفيظ هني الذي أنهيت مهامه.

وجرت مراسم تسليم واستلام المهام بمقر الوزارة بحضور إطارات القطاع.

وبهذه المناسبة, توجه السيد هني بشكره "للثقة التي وضعها في شخصه رئيس الجمهورية لأكثر من سنتين"، مغتنما الفرصة لتقديم شكره لعمال القطاع على المجهودات التي بذلوها.

كما لفت السيد هني الى حيوية و ديناميكية قطاع الفلاحة و التنمية الريفية، متمنيا النجاح و التوفيق للسيد شرفة في مهامه الجديدة.

من جهته، شكر السيد شرفة رئيس الجمهورية على تجديد الثقة في شخصه بتعيينه وزيرا لقطاع الفلاحة و التنمية الريفية، بعد أن كان على رأس وزارة النقل، مشيرا الى أن هذه الثقة ستكون بالنسبة له "حافزا و دافعا قويا للعمل بكل جهد في سبيل النهوض بالقطاع".

كما شكر الوزير الجديد السيد هني على المجهودات التي بذلها طيلة فترة توليه هذا القطاع.

و أشار الى "التحديات الكبيرة للنهوض بقطاع الفلاحة الذي يعتبر استراتيجيا، اذ توكل له مهمة ضمان الامن الغذائي، و الذي يعتبر ركيزة اساسية للتقدم و التطور و تحقيق الرفاهية، مما يستوحب من الجميع توحيد الجهود و العمل في سبيل تجسيد التزامات رئيس الجمهورية التي تهدف الى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين".

و أضاف مخاطبا اطارات القطاع "انني على ثقة انكم لن تدخروا اي جهد لتحقيق الاهداف المسطرة و العمل لمواصلة مسيرة التنمية و ابراز الدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع".