وجاء في البيان: "قرر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إنهاء مهام وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني. وبعد استشارة الوزير الأول السيد نذير العرباوي، عين السيد الرئيس، يوسف شرفة وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية، كما عين السيد محمد لحبيب زهانة وزيرا للنقل".
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية: رئيس الجمهورية ينهي مهام محمد عبد الحفيظ هني و يعين يوسف شرفة خلفا له
أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 نوفمبر 2023 20:04 الفئـة : اقتصــاد
الجزائر- قرر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إنهاء مهام وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، وتعيين يوسف شرفة خلفا له، حسب ما أفاد به مساء اليوم الثلاثاء بيان لرئاسة الجمهورية.
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