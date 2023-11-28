وزارة الفلاحة والتنمية الريفية: رئيس الجمهورية ينهي مهام محمد عبد الحفيظ هني و يعين يوسف شرفة خلفا له -

التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة التعليم العالي وشركة هواوي الصينية في مجال التكوين -

كأس منطقة كيبك بالحوض الصغير: السباحة نفسي تحطم الرقم القياسي الوطني لسباق 200 متر على الصدر -

السيد عون يتباحث مع مسؤولي مخابر سانوفي مستجدات مشاريع إنتاج الأدوية المحلية -

لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها: المصادقة على نص تنظيمي لإنشاء آليات جديدة في بورصة الجزائر -

سطيف : عناية خاصة لبعث المشاريع الاستثمارية عبر الولاية -

الهلال الأحمر الجزائري: منح معدات طبية وأدوية بالنعامة -

مجلس الأمة: السيد قوجيل ينوه بالأهمية الاستراتيجية لقطاع الإعلام -

مشروع قانون المالية 2024 : دعوة إلى تسريع وتيرة الرقمنة بمختلف القطاعات -

رئيس الجمهورية يؤكد التزام الجزائر الثابت بدعم الكفاح المشروع للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة -

قضاة ومحامون عرب يؤكدون: المعركة القانونية ضد الاحتلال الصهيوني لا تقل أهمية عن معركة السلاح -

الموافقة على اعتماد سفير الجزائر الجديد لدى كندا -

رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني -

التوقيع على برتوكول تعاون بين وزارة العدل والنيابة العامة لفدرالية روسيا -

سطيف: الانطلاق الرسمي للحملة الوطنية للوقاية من أخطار موسم الشتاء -

المراسيم التطبيقية لقانوني الصحافة المكتوبة والإلكترونية والسمعي البصري جاهزة -

حزب جبهة التحرير الوطني يجدد دعمه لبرنامج رئيس الجمهورية -

مسرحية ثورة لمسرح سيدي بلعباس في منافسة الدورة 14 لمهرجان المسرح العربي ببغداد -

الدراجات: التوقيع على اتفاقية تعاون بين الاتحاديتين الجزائرية والسعودية -