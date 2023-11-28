تلمسان: تفعيل المنصة الرقمية للتصريح بالممتلكات خلال الثلاثي الأول 2024

تلمسان - أكدت رئيسة السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته سليمة مسراتي اليوم الثلاثاء من تلمسان انه يرتقب تفعيل المنصة الرقمية للتصريح بالممتلكات للأشخاص المعنيين و الأشخاص الذين يشغلون الوظائف العليا خلال الثلاثي الأول 2024.

و ذكرت السيدة مسراتي لدى اشرافها على افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول "السبل القانونية لضمان الشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته" بجامعة "أبي بكر بلقايد" أن "هذه المنصة ستسمح برقمنة البيانات و تسهل عملية المعالجة لأزيد من 100 ألف معني بالتصريح بالممتلكات".

و قالت "ننتظر إصدار المرسومين الرئاسيين المعدلين للمرسومين الساريين المفعول حاليا رقم 414 و 415 لدخول هذه المنصة بشكل رسمي حيز الخدمة خلال الثلاثي الأول 2024".

و أبرزت من جهة أخرى أن من بين المهام التي أوكلت لهذه السلطة هي إعداد تقرير سنوي عن حالة الفساد في الجزائر مع ضمان النشر الواسع أمام الرأي العام والذي سيتم نشره الأسبوع القادم تزامنا مع اليوم الدولي لمكافحة الفساد في 9 ديسمبر المقبل.

و تم كذلك منح لهذه السلطة وفق السيدة مسراتي صلاحية إصدار الأوامر في حالة عدم امتثال المؤسسات لأنظمة الشفافية و المطابقة. و زودها من جهة أخرى قانون 22-08 بهيكل متخصص في التحريات المالية و الإدارية و الذي يتكفل بالتحقيق في الإثراء غير المشروع لدى الموظف العمومي.

و أردفت قائلة "بغرض التمهيد للتأسيس لمختلف هذه الإجراءات و التدابير الخاصة بوضع أنظمة المطابقة و الشفافية و الوقاية من الفساد قامت السلطة باعتماد نموذج في غاية من الأهمية و هو مؤشر النزاهة الذي تم إطلاقه بصفة رسمية في 25 يوليو 2023 لدى 18 مؤسسة عمومية و انخرطت فيه 11 وزارة و 7 مؤسسات تحت الوصاية بهدف قياس مدى تجسيد المعايير المدرجة خلال كل سنة مع إعطاء قيم مرجحة يتم من خلالها ترتيب هذه المؤسسات بحسب العلامات الممنوحة".

و ذكرت ان "مصفوفة مؤشر النزاهة تتكون من ثلاث أصناف تتناول وضع أنظمة النزاهة و الشفافية و المسائلة موزعة على ثمانية معايير و 18 مؤشر و 58 معيار تقييمي".

و من جهة أخرى و بغرض تفعيل الرقابة المجتمعية من خلال مشاركة المجتمع المدني في تسيير الشأن العام كقيمة من شأنها تعزيز الشفافية ذكرت السيدة مسراتي أن السلطة العليا بادرت بصفة رسمية بإنشاء شبكة الجزائرية للشفافية "نراكم" التي هي عبارة عن تحالف تفاعلي بين السلطة و فعاليات المجتمع المدني من أجل إشراكهم في مهام التحسيس و التكوين و التشجيع على التبليغ عن جرائم الفساد و هي مجسدة في منصة إلكترونية أمنة يمكن التفاعل معها و التسجيل بها في الأسابيع القليلة القادمة بعد تنصيب اللجنة الداخلية التي ستدير أشغال تسيير هذه المنصة و تنسق مع السلطة العليا.

نظم هذا الملتقى من طرف كلية الحقوق لجامعة "أبي بكر بلقايد" بمشاركة أساتذة من عدة جامعات من الوطن و برمجت خلاله عدة مداخلات حول "آليات مكافحة الفساد" و "دور الحوكمة في الوقاية من الفساد" و "البوابات الإلكترونية و دورها في مكافحة الفساد".