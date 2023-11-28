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فلاحة: المخزون الاستراتيجي لمادة البطاطا يفوق 130 ألف طن

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 نوفمبر 2023 15:18     الفئـة : اقتصــاد
فلاحة: المخزون الاستراتيجي لمادة البطاطا يفوق 130 ألف طن

 الجزائر - أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية, محمد عبد الحفيظ هني, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن المخزون الاستراتيجي لمادة البطاطا كاف للحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق, حيث يتجاوز 130 ألف طن.

وأوضح السيد هني في تصريح صحفي على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة, خصصت للمصادقة على الاحكام محل الخلاف في نص القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية, بأن المخزون الاستراتيجي لمادة البطاطا يقدر بأكثر من 130 ألف طن, يمثل أداة من ادوات ضبط السوق حيث سيتم اللجوء إليه كلما استدعت الحاجة.

وأضاف أن الوزارة سبق وأن قررت ضخ كميات من المخزونات لمواجهة الزيادة في أسعار البطاطا, وهي مستعدة للتدخل مجددا لضبط الاسعار.

وكان الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم, شرع في 14 نوفمبر الجاري في تفريغ 30 ألف طن من البطاطا المخزنة الموجهة للاستهلاك.

ووفقا للنشرة اليومية لأسعار المنتجات الفلاحية التي تصدرها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية, فإن سعر البطاطا تراوح بين 69 دج و84 دج أمس الاثنين أي بمعدل 76 دج للكيلوغرام.

وقبل شهر, بلغ سعر البطاطا 60 دج للكيلوغرام كحد ادنى و73 دج كحد أقصى, في 25 أكتوبر الماضي, أي بمعدل 66 دج, وفقا لنفس النشرية.

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فلاحة: المخزون الاستراتيجي لمادة البطاطا يفوق 130 ألف طن
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 نوفمبر 2023 15:18     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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