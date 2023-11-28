تجديد أعضاء المجلس العلمي والتقني لسوناطراك

الجزائر- أشرف الرئيس المدير العام لسوناطراك, رشيد حشيشي, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, على تنصيب الأعضاء الجدد للمجلس العلمي والتقني للمجمع, والذي يتكفل بتقديم الآراء والتوصيات حول مجمل الجوانب المتعلقة بمجال البحث والتطوير.

وأوضح بيان سوناطراك أن المجلس الجديد الذي تم تنصيبه لمدة ثلاث سنوات, يضم 20 عضوا دائما, من بينهم بلقاسم معيوف, نائب الرئيس المكلف بنشاط التسويق, بصفته ممثلا للرئيس المدير العام, ومصطفى محمد بن عمارة, المدير المركزي للبحث والتطوير.

وبالإضافة إلى الأعضاء الدائمين التابعين لهياكل سوناطراك والجامعات ومراكز البحث, يضم هذا المجلس أيضا 10 أعضاء مستخلفين.

كما يضم هذا المجلس عضوين شرفيين, وهما الطيب جبار, الأستاذ الفخري بجامعة أوكلاهوما في هندسة المكامن والرئيس المدير العام لشركة أوب تاك, إلى جانب نور الدين مليكشي, عميد كلية كنيدي - جامعة ديلاوير (الولايات المتحدة) والمهندس الباحث بوكالة ناسا.

ويكلف المجلس على وجه الخصوص بالمصادقة على الاستراتيجية العلمية, وعلى حزمة المشاريع ذات الطابع العلمي والتكنولوجي للمديرية المركزية للبحث والتطوير للمجمع, إلى جانب متابعة وتقييم أدائه.

كما تعمل هذه الهيئة استشارية على ضمان انسجام السياسة العلمية لسوناطراك وكذا تقديم الآراء والتوصيات حول مجمل الجوانب المتعلقة بمجال البحث والتطوير بالمجمع, فضلا عن ترقية توحيد الإمكانيات المتاحة في مجال البحث التطبيقي بين مختلف هياكلها, وفقا للبيان.