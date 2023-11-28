عوازل كهربائية: سونلغاز تتفق مع سيديفار على استلام الطلبيات ابتداء من ديسمبر تحضيرا للصائفة المقبلة

الجزائر - اتفق مجمع سونلغاز مع "سيديفار" على استلام طلبياته لدى هذه الشركة, والمتعلقة بعوازل الخطوط الكهربائية ذات التوتر العالي ابتداء من ديسمبر المقبل, وهذا في إطار التحضيرات للصائفة المقبلة, حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للمجمع العمومي.

وجاء في البيان أن الرئيس المدير العام لسونلغاز, مراد عجال, استقبل المدير المسير لشركة "سيديفار" لمنطقة أوروبا الشرق الأوسط, إفريقيا وجنوب شرق آسيا, ميشال مولين, حيث "أعرب الطرفان عن ارتياحهما بخصوص الاتفاق المتضمن توريد الطلبيات الخاصة بعوازل الخطوط الكهربائية ذات التوتر العالي على عدة مراحل, بداية من شهر ديسمبر الداخل, وهذا تلبية لطلب سونلغاز لتغطية حاجياتها تحسبا لصيف 2024".

وخلال هذا اللقاء الذي تم, أمس الاثنين, على مستوى المديرية العامة لسونلغاز, درس الجانبان وضعية عديد الملفات ذات الصلة بشركة "سيديفار-الجزائر" المتخصصة في صناعة العوازل الزجاجية للخطوط الكهربائية, وكذا متابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع الذي جمعهما بتاريخ 8 نوفمبر الماضي عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وفي هذا الإطار, جدد السيد عجال تأكيده للسيد مولين على "ضرورة اتخاذ قرارات جادة وعملية بخصوص الإسراع في إنجاز مشروع القرن الخاص بتصنيع العوازل الزجاجية وإتمام سلسلة التجميع", يضيف البيان.

للإشارة, تم إنشاء شركة "سيديفار- الجزائر" سنة 2018, في إطار شراكة بين كل من سونلغاز, "سيديفار" الفرنسية, ومؤسسة كهربة الجزائر "أل إيلاك" والمؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة "إينافا".

من جهة أخرى, استقبل السيد عجال, أمس الاثنين, المديرة العامة للمنظمة المتوسطية للطاقة والمناخ (المرصد المتوسطي للطاقة سابقا), هدى بن جنات علال, وذلك "في إطار تفعيل نشاط سونلغاز على مستوى الجمعيات والمنظمات الطاقوية الدولية, ومتابعة عدد من الملفات المتعلقة بها", حسبما أفاد به بيان آخر للمجمع.

وأشار المصدر ذاته أن هذه الزيارة تأتي بهدف "استشارة الرئيس المدير العام, حول عدد من المواضيع الخاصة بالتحضير للدورة القادمة للجمعية العامة للمنظمة, وكذا رأيه حول التسيير في المنظمة التي تعول على الجزائر في تعزيز مكانتها في المنطقة".

وتعتبر الجزائر عضوا "استراتيجيا" في هذه المنظمة, حيث تشغل سونلغاز منصب نائب رئيس المنظمة, يؤكد البيان.