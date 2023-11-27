استثمار: المؤسسات الكورية الجنوبية مهتمة بالسوق الجزائرية

الجزائر - أبدت مؤسسات كورية جنوبية تنشط في عديد المجالات اهتمامها بالاستثمار في الجزائر, شجعتها في ذلك السياسات المواتية ودبلوماسية اقتصادية نشطة ونصوص قانونية "جذابة" للاستثمار الصناعي, حسب ما أكده سفير كوريا الجنوبية بالجزائر, يو كي جون.

واوضح الدبلوماسي الكوري الجنوبي خلال لقاء نظم مساء امس الاحد مع الصحافة الوطنية, ان هذا الاهتمام الذي ابدته الشركات الكورية, سيما في القطاع الميكانيكي و قطاعات أخرى, راجع بشكل أساسي الى "السياسات المواتية" التي تبنتها السلطات العليا الجزائرية, سيما الصناعات التحويلية.

وأضاف, ان قانون الاستثمار الجديد يشكل "عامل جذب حقيقي" للمتعاملين الكوريين الجنوبيين, منوها بعملية تجسيده التي تميزت خاصة, "بدبلوماسية استباقية", مما يتيح امكانيات كبيرة للاستغلال امام المتعاملين الاقتصاديين لبلاده, سيما عبر الاستثمار و تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتم بهذه المناسبة, تقديم مختلف الوكالات الكورية الجنوبية للتعاون الدولي.

وفي هذا الصدد, أكد ممثل الوكالة الكورية للتعاون الدولي, على المشاريع المحققة بالتعاون مع المؤسسات الجزائرية, مشيرا الى التحويل التكنولوجي لإنتاج بذور البطاطا (ولاية تيارت) و تكنولوجيا تربية الجمبري (ورقلة) فضلا عن تكوين اطارات جزائرية في كوريا الجنوبية.

كما قامت الوكالة الكورية للتعاون الدولي, بإطلاق مشروع تعاون مع الجمارك الجزائرية في سنة 2023, و ذلك في اطار رقمنة القطاع الجمركي, سيما مع استحداث الشباك الموحد.

وتم خلال هذا اللقاء, تقديم المعهد الكوري للصناعة والتكنولوجيا البيئية, حيث اكد ممثله انه تم اطلاق مشروع جديد بالتعاون مع الوكالة الوطنية للنفايات و يهدف الى التقليص من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري, سيما عبر التقاط و حرق غاز الميثان الذي تصدره مراكز ردم النفايات.

كما قام المعهد, بإنجاز مشاريع اخرى للتعاون مع الوكالة الوطنية للنفايات, سيما مشروع تحسين تسيير النفايات بميناء الجميلة (الجزائر), و ورشة تكوينية لفائدة مستخدمي مراكز ردم النفايات.

وتم تقديم الوكالة الأخرى للتعاون الدولي الكورية الجنوبية, و يتعلق الامر بمنظمة حكومية مكلفة بترقية التجارة الخارجية و الاستثمار الكوري الجنوبي, تعمل كهمزة وصل بين المؤسسات الكورية الجنوبية و المؤسسات الجزائرية, و تسمح لمؤسسات البلاد بتوفير قطع غيار السيارات لمتعاونيهم الجزائريين و كذلك التجهيزات الطبية و المدخلات للصناعات البلاستيكية, فضلا عن مواد أولية اخرى.

و تم بهذه المناسبة, تقديم الوكالة الكورية الجنوبية للشراكة من اجل الابتكار في الفلاحة, التي تم اشراكها في عديد مشاريع التحول التكنولوجي في القطاع الفلاحي بالجزائر, سيما في فرع القمح و الشعير و البطاطا الحلوة و الفرولة و ذلك في اطار تحسين الإنتاجية.