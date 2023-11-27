أزيد من 19 ألف متعامل ينشط في مجال تثمين ومعالجة النفايات

الجزائر - تجاوز عدد المتعاملين الاقتصاديين المقيدين في السجل التجاري الناشطين في مجال تثمين ومعالجة النفايات, بما فيها الاسترجاع و الرسكلة, أزيد من 19 ألف متعامل, حسب ما علم اليوم الاثنين لدى المركز الوطني للسجل التجاري.

ووفقا لآخر الاحصائيات التي تحصلت عليها /وأج على هامش افتتاح الطبعة السابعة للصالون الدولي لاسترجاع وتثمين النفايات "ريفاد", فإن العدد الاجمالي للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الناشطين في مجال تثمين ومعالجة النفايات, المقيدين في السجل التجاري, بلغ إلى غاية 26 نوفمبر الجاري 19321 مسجل.

ويتضمن هذا الرقم 14471 مسجلا في هذا النشاط كأشخاص طبيعيين, إلى جانب 4850 مسجلا كأشخاص معنويين (مؤسسات), حسب ذات المصدر.

ويشارك المركز الوطني للسجل التجاري في فعاليات صالون "ريفاد" بغرض مرافقة حاملي المشاريع لاسيما الشباب في مجال تثمين ومعالجة النفايات وتوجهيهم بالأخص ما يتعلق بالتسهيلات الموجهة للراغبين في التسجيل.