تأمينات: الشركة الجزائرية للتأمين على الحياة تبلغ نهائي منافسة افضل شركة في منطقة "مينا"

الجزائر - تم اختيار الشركة الجزائرية للتأمين على الحياة "الجيريان غولف لايف انسيرنس كومباني (اغليك)", المعروفة بالاسم التجاري "الجزائرية للحياة", من بين اكثر من 160 ترشيحا لنهائي جائزة "افضل شركة تأمين عن الحياة للسنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا", والتي تمنحها المجلة المختصة "ميدل ايست انسيرنس ريفيو".

وأوضحت في بيان لها اليوم الاحد ان "الشركة الجزائرية للتامين على الحياة +الجيريان غولف لايف انسيرنس كومباني (اغليك)+, تتشرف بالإعلان انها رشحت وأدرجت ضمن قائمة المؤهلين لنيل جائزة شركة التامين على الحياة لهذه السنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا), و التي تمنحها المجلة المرموقة المختصة +ميدل ايست انسيرنس ريفيو+".

واضاف ذات المصدر, ان الطبعة ال10 من هذه المنافسة قد جلبت اكثر من 160 ترشيحا من المنطقة, مشيرا إلى ان الشركة الجزائرية قد تم انتقاؤها من بين ثلاث شركات بلغت المرحلة النهائية من فئة "شركة التامين على الحياة لهذه السنة".

كما اكد البيان ذاته, ان هذه القائمة قد اعدتها مجموعة من 19 حكما, تتضمن رؤساء مدراء عامين و إطارات عليا و رؤساء جمعيات و خبراء في الصناعة, خلال مسار تحكيمي عن بعد, مشيرا الى ان جل المسار قد خضع الى تدقيق "صارم" قام به مكتب دولي, حتى يتم بالتالي ضمان شفافية و انصاف المسار.

و تهدف المسابقة الى الاعتراف و الاحتفاء بالنجاحات الاستثنائية للأشخاص و الشركات في قطاع التامين على مستوى منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا.

و تابع المصدر ذاته, ان "الشركة الجزائرية للتامين على الحياة +الجيريان غولف لايف انسيرنس كومباني (اغليك)+, جد فخورة ببلوغ هذه المرحلة من المنافسة, و الحصول على هذا الاعتراف المعتبر, و ذلك بعد ثمان سنوات فقط من انشائها, و ان هذا الانجاز ينم عن الالتزام الدائم للشركة بواجب الامتياز و قدرتها على توفير خدمات استثنائية في مجال تامين الأشخاص في الجزائر و في المنطقة".

كما تعتبر الشركة الجزائرية هذا الترشيح ك"مرحلة هامة في مسارها", و هي "تحث على مضاعفة الجهود من اجل الاستمرار في تحسين خدماتها".

وتجدر الإشارة الى ان الشركة الجزائرية للتامين على الحياة "الجيريان غولف لايف انسيرنس كومباني (اغليك)", تعد شركة ذات اسهم مختصة في تامين الأشخاص, تم انشاؤها و اعتمادها في سنة 2015, عبر شراكة بين المجمع الكويتي "مجموعة الخليج للتامين" و شركة تامين المحروقات "كاش" وكذا البنك الوطني الجزائري.