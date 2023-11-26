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رئيس الجمهورية يأمر بإدخال المزيد من التسهيلات في منح العقار الصناعي الموجه للاستثمار

  أدرج يـوم : الأحد, 26 نوفمبر 2023 18:38     الفئـة : اقتصــاد
رئيس الجمهورية يأمر بإدخال المزيد من التسهيلات في منح العقار الصناعي الموجه للاستثمار

الجزائر - أمر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال اجتماع مجلس الوزراء, الذي ترأسه اليوم الاحد, بإدخال المزيد من التسهيلات في منح العقار الصناعي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية, حسبما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.

وجاء في البيان أن رئيس الجمهورية, وبعد الاستماع لعرض حول شروط وكيفيات منح العقار الصناعي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية, "أمر الحكومة بإدخال المزيد من التسهيلات, ضمن نظام عمل الوكالة المتخصصة في منح هذا النوع من العقار, بعيدا عن كل التعقيدات الإدارية والبيروقراطية, بهدف محاربة الفساد وتسهيل مهام المتعاملين الاقتصاديين".

كما أمر بأن يكون ضمن مهام الوكالة الوطنية الجديدة للاستثمار, توفير الجيوب العقارية سواء كان مصدرها القطاع الخاص أو العمومي, والمحافظة عليها, وتسييرها, "ضمن رؤية ذات جدوى اقتصادية حقيقية تسرع الاستثمار", وفقا للمصدر ذاته.

آخر تعديل على الأحد, 26 نوفمبر 2023 19:54
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رئيس الجمهورية يأمر بإدخال المزيد من التسهيلات في منح العقار الصناعي الموجه للاستثمار
  أدرج يـوم : الأحد, 26 نوفمبر 2023 18:38     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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