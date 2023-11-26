كناب-بنك: فتح 11 شباكا جديدا مخصصا للصيرفة الإسلامية غدا الاثنين

الجزائر - أعلن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب-بنك) في بيان له اليوم الأحد عن توسيع شبكة نشاطه في مجال الصيرفة الإسلامية من خلال فتح 11 شباكا جديدا موزع عبر التراب الوطني.

و أوضح ذات المصدر أن هذا التوسع "يجسد التزامنا بجعل الصيرفة الإسلامية في متناول أكبر عدد من الزبائن لنعزز بذلك تطلعنا لتقديم حلول مالية مطابقة لتعاليم الشريعة".

للعلم فان هذه الشبابيك موزعة عبر مختلف شبكات الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب-بنك) بولايات وهران ( وكالة بئر الجير) و غرداية (وكالة تمنراست) و تلمسان ( وكالتي سبدو و ابن باديس) و عنابة ( وكالة القالة) .

كما يتعلق الأمر بشبابيك جديدة بكل من الجزائر العاصمة شرق ( وكالات الرغاية و حي البساتين و باب الزوار) و باتنة (وكالة عين توتة) و البليدة ( وكالة عين وسارة) و الشلف ( وكالة تنس) .

و تضاف هذه الشبابيك الجديدة الى تلك التي دخلت حيز الخدمة منذ نوفمبر 2020 " لتضع بذلك البنك في المركز الأول من حيث شبكة التوزيع بشبكة تضم 96 شباكا, منها واحدة (1) مخصصة حصريا " لمثل هذه الخدمات, موزعة عبر 45 ولاية من الوطن" حسب نفس البيان.