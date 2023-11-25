المعرض الدولي للتهوية والكهرباء والتكييف: تنظيم الطبعة الرابعة إبتداء من الإثنين

الجزائر - تنظم الطبعة الرابعة للمعرض الدولي للتهوية، الكهرباء، التكييف والتدفئة "سيفاك"، إبتداء من يوم الإثنين المقبل 27 نوفمبر بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، بمشاركة أكثر من 100 عارض محلي و دولي، حسب ما أفاد به المنظمون.

و يهدف هذا المعرض الذي سيدوم الى غاية 30 نوفمبر, الى جمع الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال التدفئة والتهوية والتكييف وعرض أحدث الابتكارات في تكنولوجيا الطاقة.

و تتمحور الطبعة الرابعة للمعرض حول موضوع "كفاءة الطاقة", بحيث سيتم تسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والحلول الأكثر ابتكارا في مجالات التهوية والكهرباء والتدفئة والتكييف, كما ستعرض الشركات الوطنية والدولية ذات الصيت العالمي منتجاتها وخدماتها, مما سيسمح للزوار باكتشاف أحدث المستجدات في هذا القطاع, وفقا للمصدر ذاته. و بخصوص برنامج التظاهرة, فهو يشمل عروضا حول الابتكار التكنولوجي, حيث سيقوم العارضون بعرض أحدث التطورات في تكنولوجيا التهوية والكهرباء والتدفئة والتكييف, كما ستسمح "العروض الحية والعروض التقديمية المفصلة للزوار باكتشاف الطرق التي ستتمكن بها هذه التقنيات من تحسين كفاءة الطاقة والحد من البصمة الكربونية", حسب المنظمين.

من جهة اخرى, سيعرف المعرض تنظيم مناقشات ومحاضرات, سيشارك خلالها 20 خبيرا في مجال التدفئة والتهوية والتكييف معارفهم التي ستشمل المواضيع المتعلقة بتحديات القطاع الحالية والاتجاهات الناشئة والحلول المستدامة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة.

و يشمل برنامج التظاهرة ايضا تخصيص منصة استثنائية للتواصل الاحترافي تبلغ مساحتها 5200 مترا مربعا, والتي سيتاح من خلالها للمشاركين فرصة لقاء الرائدين في هذا المجال وممثلي المنظمات المهنية, وتعزيز التعاون الاستراتيجي والفرص التجارية.

كما سيتم تخصيص فضاءات للتطرق للمواضيع المتعلقة بالتهوية والكهرباء والتدفئة والتكييف, بمشاركة الشركات الرائدة في المجال ومراكز التدريب والمدارس وجمعيات الطلاب والجامعات ومراكز الأبحاث, الذين سيوفرون على مستوى كل فضاء" تجربة انغماس تام في أحدث التقنيات والحلول الخاصة بكل قطاع".