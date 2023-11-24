افتتاح الطبعة العاشرة للصالون الدولي للمقاولين العقاريين و السكنات الحديثة بمشاركة 126 عارض

وهران - افتتحت الطبعة العاشرة للصالون الدولي للمقاولين العقاريين و السكنات الحديثة "اي لوجيا 2023" اليوم الجمعة بمشاركة 126 عارض، حسب ما أفاد به محافظ الصالون السيد، أكرم سيدي يخلف.

و جرت مراسم الافتتاح هذه الطبعة التي تضم ايضا معرضا حول الاثاث و الديكور "ديزاين دايز" بحضور قنصل تركيا بوهران، عبد القدير يوكسل.

و يجمع هذا الحدث مقاولين عقاريين و صانعي النوافذ و الاثاث و الحمامات و الحنفيات و غيرها و كذا عارضين من منتجي الاثاث و الديكور، حسب السيد سيدي يخلف الذي أشار إلى أن زهاء 36 عارضا أجنبيا يشاركون في هذا المعرض من تركيا و الصين و سويسرا و الامارات العربية المتحدة و اسبانيا.

و يهدف هذا الحدث إلى المساهمة في تطوير نموذج التخطيط الحضري لمدينة وهران و الترويج لطابع معماري حديث من خلال خلق فضاء للتبادل في هذا المعرض، حسب نفس المصدر.

و ذكر السيد يخلف أنه من المقرر تنشيط محاضرة حول القباب الصالحة للسكن التي تبنى حسب تقنيات جديدة من الزجاج و الالمنيوم.