وزارة العمل بصدد القيام ب "تحيين شامل" لجميع النصوص التشريعية والتنظيمية

الجزائر - أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، فيصل بن طالب، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن الوزارة بصدد القيام ب"تحيين شامل" لجميع النصوص التشريعية والتنظيمية، بما فيها القانون 04-19 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل.

و خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة, ترأسها السيد صالح قوجيل, رئيس المجلس, أوضح السيد بن طالب أن الوزارة بصدد القيام ب"تحيين شامل لجميع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تتطلب تعديلات كي تتلاءم وتتماشى مع جميع التطورات بما فيها القانون رقم 04 - 19 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل", مشيرا الى أنه يتم حاليا إثراء ومناقشة التعديلات المحتملة من أجل "ضبط أفضل" للجوانب المتعلقة بمراقبة التنصيبات في عالم الشغل. من جانب آخر, وفي رده عن سؤال حول التشغيل في منطقة الجنوب, ذكر الوزير بأن السلطات العمومية اتخذت "عدة تدابير لضمان التسيير الشفاف والصارم لتسهيل إدماج طالبي العمل", بالإضافة الى "تعزيز مراقبة التشغيل في الولايات الجنوبية بمنشور وزاري مشترك مؤرخ في 12 سبتمبر سنة 2022".

و أكد السيد بن طالب أنه تم استحداث أرضية رقمية تعمل على تسهيل وتبسيط العمليات الإدارية بين مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل والهيئات المستخدمة.

و أوضح أن هذه الإجراءات سمحت برفع التنصيبات في عالم الشغل بولايات الجنوب بنسبة 33 بالمائة سنة 2023 مقارنة بسنة 2022.