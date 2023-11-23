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قانون المالية لسنة 2024 جاء بتحفيزات مالية و جبائية في مجال تربية المائيات

  أدرج يـوم : الخميس, 23 نوفمبر 2023 16:58     الفئـة : اقتصــاد

وهران - أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني يوم الخميس بوهران أن قانون المالية لسنة 2024 جاء بتحفيزات مالية وجبائية في مجال تربية المائيات في الأحواض الفلاحية أو مؤسسات تربية هذا المنتج البحري.

و أبرز السيد بداني في تصريح صحفي على هامش افتتاح الطبعة الثانية لمنتدى شباب الجزائر المنظم من طرف المجلس الأعلى للشباب بعنوان "رهانات ساعة المواطنة: الشباب الجزائري بين التمكين السياسي و الاقتصادي" أن دائرته الوزارية ستعمل على مرافقة تكوين الشباب من الناحية التقنية والدعم المالي في مجال تربية المائيات لاستحداث مؤسسات لإنتاج سمك التيلابيا بالجنوب إلى غاية تسويق المنتوج.

و أضاف أن هذه المؤسسات المستحدثة ستسمح بتوفير مناصب شغل لفائدة الجامعيين والشباب لمن لديهم تكوين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات, لافتا إلى أن الوزارة الوصية تحصي زهاء 65 مؤسسة مختصة في تربية المائيات منها 31 مؤسسة ناشئة يتم مرافقتها.

و كشف الوزير عن تنظيم لاحقا بمعية المجلس الأعلى للشباب أيام دراسية جهوية لمرافقة الشباب والمتعاملين الاقتصاديين لتعميم تربية المائيات خصوصا بالهضاب العليا والجنوب.

للإشارة فقد تم بمناسبة هذا المنتدى التوقيع على اتفاقيتي إطار بين المجلس الأعلى للشباب ووزارتي الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والمنتجات الصيدية بغية تعزيز التعاون ومرافقة الشباب في مشاريعهم الخاصة.

و قد جرت مراسم افتتاح هذا المنتدى المنظم تحت شعار "شباب ممكن لمستقبل محصن-كلنا فلسطين" بحضور أعضاء من الحكومة وممثلي المجتمع المدني والأسرة الثورية و السلطات المحلية ويعرف مشاركة أكثر من 800 شاب و شابة من مختلف ولايات الوطن من أعضاء المجلس وشبان من مختلف الشرائح و الفئات والمناطق ومن الجالية الوطنية بالخارج.

و يتضمن برنامج اللقاء الذي يختتم السبت المقبل, جلسات حوار حول "التمكين السياسي" و "التمكين الاقتصادي" و ورشات المهارات حول "القيادة و التخطيط" و"التواصل والتشبيك" فضلا عن برمجة خرجات ميدانية للتشجير و النظافة وأخرى ترفيهية تنافسية.

آخر تعديل على الخميس, 23 نوفمبر 2023 18:27
كلـمات مفتـاحيــة :
قانون المالية لسنة 2024 جاء بتحفيزات مالية و جبائية في مجال تربية المائيات
  أدرج يـوم : الخميس, 23 نوفمبر 2023 16:58     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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