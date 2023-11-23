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زيتوني يبحث مع وزيري التجارة والفلاحة السعوديين سبل تعزيز التعاون الثنائي

  أدرج يـوم : الخميس, 23 نوفمبر 2023 15:39     الفئـة : اقتصــاد
زيتوني يبحث مع وزيري التجارة والفلاحة السعوديين سبل تعزيز التعاون الثنائي

الجزائر - استقبل وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني, يوم الخميس بالرياض, من طرف نظيره السعودي, ماجد بن عبد الله القصبي, ووزير الزراعة والبيئة والمياه السعودي, عبد الرحمن الفضلي, حيث بحث معهما سبل تعزيز التعاون الثنائي, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال اللقاء الذي جمعه مع وزير التجارة السعودي, تم التطرق على وجه الخصوص لسبل تطوير المبادلات التجارية بين البلدين, وفقا لنفس المصدر.

كما تمحور اللقاء مع الوزير القصبي الذي يرأس أيضا مجلس ادارة الهيئة العامة للصادرات السعودية, حول تجسيد مشاريع استثمارية في الجزائر, في ظل قانون الاستثمار الجديد.

أما اللقاء مع وزير الزراعة والبيئة والمياه السعودي, فقد تمحور حول عدة ملفات تهم البلدين, خاصة ما يخص انتاج المدخلات الفلاحية وكل ما يتعلق بالأمن الغذائي.

وتأتي هذه اللقاءات في اطار زيارة العمل التي يجريها السيد زيتوني إلى المملكة العربية السعودية والتي شرع فيها أمس الأربعاء, على رأس وفد من رجال الأعمال, لتعزيز وتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

آخر تعديل على الخميس, 23 نوفمبر 2023 16:42
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زيتوني يبحث مع وزيري التجارة والفلاحة السعوديين سبل تعزيز التعاون الثنائي
  أدرج يـوم : الخميس, 23 نوفمبر 2023 15:39     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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