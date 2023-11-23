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المجلس الأعلى للشباب يعمل على رسم خريطة طريق لتشجيع ثقافة المقاولاتية

  أدرج يـوم : الخميس, 23 نوفمبر 2023 15:10     الفئـة : مجتمـــع
المجلس الأعلى للشباب يعمل على رسم خريطة طريق لتشجيع ثقافة المقاولاتية

وهران  - أكد رئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي اليوم الخميس بوهران أن المجلس يعمل على رسم خريطة طريق لتعزيز تكوين الشباب وتشجيع ثقافة المقاولاتية.

وأبرز السيد حيداوي في كلمته بمناسبة افتتاح الطبعة الثانية لمنتدى شباب الجزائر التي تقام تحت عنوان "رهانات ساعة المواطنة: الشباب الجزائري بين التمكين السياسي والاقتصادي", أنه "يتم العمل على رسم خريطة طريق لتعزيز تكوين الشباب وتشجيع ثقافة المقاولاتية خصوصا في قطاعي الفلاحة والصيد البحري لاستحداث مؤسسات ناشئة وإضفاء قيمة مضافة للاقتصاد الوطني".

ففي مجال الصيد البحري وتربية المائيات -يضيف نفس المسؤول- سيرافع المجلس الأعلى للشباب على توسيع تربية المائيات بولايات الهضاب العليا وجنوب البلاد ومرافقة الشباب في الحصول على الدعم من مختلف الأجهزة التي توفرها الدولة وكذا مرافقة الوزارة الوصية لتنمية هذه الثروة والقضاء على البطالة.

وذكر السيد حيداوي بأن هذا المنتدى يشكل فرصة سانحة للشباب للالتقاء حول محورين أساسين وهما تنمية القناعات الوطنية والتي تتعلق أساسا بمشاركة الشباب في الحياة العامة وتعزيز روح المواطنة والشفافية لدى الشباب, مشيرا إلى أن اللقاء سيمكن هؤلاء من تعزيز مهاراتهم خصوصا ما تعلق بالتخطيط والقيادة والاتصال.

كما تم بالمناسبة التوقيع على اتفاقيتي إطار بين المجلس الأعلى للشباب ووزارتي الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والمنتجات الصيدية بغية تعزيز التعاون ومرافقة الشباب في مشاريع خاصة.

للتذكير, فقد جرت مراسم افتتاح هذا المنتدى المنظم تحت شعار "شباب ممكن لمستقبل محصن-كلنا فلسطين" بحضور أعضاء من الحكومة وممثلي المجتمع المدني والأسرة الثورية و السلطات المحلية ويعرف مشاركة أكثر من 800 شاب و شابة من مختلف ولايات الوطن من أعضاء المجلس وشبان من مختلف الشرائح و الفئات والمناطق ومن الجالية الوطنية بالخارج.

ويهدف هذا المنتدى إلى المساهمة في تمكين الشباب اقتصاديا و سياسيا في تعزيز قدراتهم و تعزيز القناعات الوطنية المشتركة و تنمية المهارات الشبابية الأساسية و تعزيز روح المواطنة والايجابية لدى الشباب و إثراء و تطوير آليات مشاركة الشباب في الحياة العامة.

كما يسمح بالارتقاء بمهارات الشباب و غرس روح المبادرة و الإبداع لديهم و تكريس ثقافة الحوار التفاعلي و العمل الجماعي المنظم بين الشباب الجزائري و كذا إبراز و تشجيع النماذج الشبابية الفاعلة في الساحة الوطنية.

وسيتم التطرق في هذا المنتدى إلى محورين أساسيين يتناول احدهما القناعات لتعزيز روح المواطنة و المشاركة في الحياة العامة و السياسية والتمكين الاقتصادي و الوعي بالبيئة الإستراتيجية فيما يخص المحور الثاني المهارات لدى الشباب و التواصل و القيادة والتخطيط.

ويتضمن برنامج اللقاء الذي يختتم السبت المقبل, جلسات حوار حول "التمكين السياسي" و "التمكين الاقتصادي" و ورشات المهارات حول "القيادة و التخطيط" و"التواصل والتشبيك", فضلا عن برمجة خرجات ميدانية للتشجير و النظافة وأخرى ترفيهية تنافسية.

آخر تعديل على الخميس, 23 نوفمبر 2023 16:22
كلـمات مفتـاحيــة :
المجلس الأعلى للشباب يعمل على رسم خريطة طريق لتشجيع ثقافة المقاولاتية
  أدرج يـوم : الخميس, 23 نوفمبر 2023 15:10     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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