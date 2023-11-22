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محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية توقع إتفاقية تعاون مع المدرسة العليا الجزائرية للأعمال

  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 نوفمبر 2023 19:54     الفئـة : صحــة - عــلوم - تكـنــولوجــيا
محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية توقع إتفاقية تعاون مع المدرسة العليا الجزائرية للأعمال

الجزائر - وقعت محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، إتفاقية مع المدرسة العليا الجزائرية للأعمال، تسمح بتعزيز التعاون بين الطرفين لاسيما في مجال البحث والإبتكار، حسبما أفاد به بيان للمحافظة.

و تهدف الاتفاقية إلى "وضع أسس التعاون بين الهيئتين, حيث ستقدم المحافظة تأطيرا تقنيا اقتصاديا وكذا المرافقة التقنية اللازمة لصالح المدرسة من أجل تحقيق مشاريع في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية, وكذا مرافقتها في تحضير دورات تدريبية محددة والمساهمة في تقييم المشاريع المبتكرة ذات صلة بالطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية".

من جهتها, تساهم المدرسة العليا الجزائرية للأعمال, بموجب الاتفاقية, في تقديم تكوين مستمر لفائدة مستخدمي المحافظة في مجال كفاءتها.

و تشمل مجالات التعاون "تعزيز البحث والابتكار كأداة للتنمية المحلية, وتجسيدنماذج اقتصادية مناسبة ذات صلة بالطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية", يضيف ذات البيان.

آخر تعديل على الأربعاء, 22 نوفمبر 2023 20:52
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محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية توقع إتفاقية تعاون مع المدرسة العليا الجزائرية للأعمال
  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 نوفمبر 2023 19:54     الفئـة : صحــة - عــلوم - تكـنــولوجــيا   شارك

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