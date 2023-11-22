محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية توقع إتفاقية تعاون مع المدرسة العليا الجزائرية للأعمال

و تهدف الاتفاقية إلى "وضع أسس التعاون بين الهيئتين, حيث ستقدم المحافظة تأطيرا تقنيا اقتصاديا وكذا المرافقة التقنية اللازمة لصالح المدرسة من أجل تحقيق مشاريع في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية, وكذا مرافقتها في تحضير دورات تدريبية محددة والمساهمة في تقييم المشاريع المبتكرة ذات صلة بالطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية".

من جهتها, تساهم المدرسة العليا الجزائرية للأعمال, بموجب الاتفاقية, في تقديم تكوين مستمر لفائدة مستخدمي المحافظة في مجال كفاءتها.