Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تكوين 4000 عون و 200 مدرب في تسيير ميزانية الدولة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 نوفمبر 2023 18:41     الفئـة : اقتصــاد
تكوين 4000 عون و 200 مدرب في تسيير ميزانية الدولة

الجزائر - أكدت وزارة المالية، اليوم الاربعاء في بيان لها، أنه في إطار تنفيذ خطة الإصلاح الميزانياتي، تم تنظيم عدة دورات تكوينية في صالح 200 مدرب و 4000 عون من الفاعلين في تسيير ميزانية الدولة.

وأوضح البيان أنه في إطار تنفيذ خطة الإصلاح الميزانياتي وفقا للبرنامج المسطر، تم اتخاذ جملة من الإجراءات التي من شأنها دعم الانتقال نحو المنهجية الجديدة لإدارة المالية العمومية، المرتكزة على منطق الأداء و النجاعة.

وفي هذا السياق، و من اجل تكوين جميع الأعوان الفاعلين في تسيير ميزانية الدولة الذي يكتسي أهمية كبيرة في إضفاء طابع ممنهج ومرن وفعال على مشاريع تسيير الأموال العمومية، يتم تنظيم ندوات عبر كافة التراب الوطني، الأمر الذي سيساهم في ترسيخ المفاهيم ذات الصلة ببرنامج الإصلاح الميزانياتي، وكذا الاستجابة السريعة لمعالجة المخاوف المثارة حول هذا الموضوع، يضيف ذات المصدر.

وقد انطلقت الدورة الثانية للتكوين حول ميزانية البرامج بافتتاح أيام دراسية واسعة النطاق، تتعلق بالإصلاح الميزانياتي في ظل القانون العضوي 18-15 وذلك على مستوى المعهد العالي للتسيير والتخطيط بالجزائر العاصمة.

وشهدت هذه العملية الرامية إلى تعزيز قدرات مسيري الميزانية صدى إيجابيا، حسب الوزارة، حيث عرفت تجاوبا كبيرا من طرف الأعوان المتدربين، ذلك أن هذه الأيام الدراسية تمكن الفاعلين من استيعاب مضمون الإصلاح الميزانياتي وكشف الغموض عن العديد من المسائل التي تثير مخاوفهم من جهة، وتشكل جدارا عازلا في وجه العراقيل والصعوبات التي قد تطرح في قارعة هذا المسار من جهة أخرى، مما يسمح بتسهيل سيرورة عملية الإصلاح الميزانياتي على نحو يتسم بالفاعلية والنجاعة.

كما اشار البيان إلى الأهمية التي يكتسيها إصلاح الحوكمة الميزانياتية التي باتت تؤتي ثمارها بتجسيد الانتقال النوعي في تسيير المالية العمومية، تحقيقا لأكبر قدر من الفعالية وإذكاء لروح الشفافية، من خلال ترشيد الوسائل والتحكم في وتيرة ومستوى النفقة، فضلا عن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والإدارة الجيدة للمشاريع، وهو ما سهرت على ترجمته إلى واقع فعلي مصالح وزارة  المالية التي عملت بخطى ثابتة على تنفيذه، من خلال خلق مناخ جواري وتعاوني، بإشراك جميع الفاعلين في هذا الشأن، ولا زالت المجهودات الجماعية والتكوينية مستمرة على قدم وساق في سبيل تحقيق هذا المشروع الذي يشهد تقدما ملحوظا منذ انطلاق المبادرة.

واوضحت الوزارة أن هذه العملية تعد جزء من عملية تكوين تنظم حاليا، حيث شملت أولى مراحلها تكوينا استفاد منه 200 مدرب، بينما انطوت المرحلة الثانية على تكوين واسع النطاق من الفاعلين في تسيير ميزانية الدولة (4000 عون).

كلـمات مفتـاحيــة :
تكوين 4000 عون و 200 مدرب في تسيير ميزانية الدولة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 نوفمبر 2023 18:41     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

23.11.22

الأدب الشفهي في الجزائر وفلسطين خزان ثقافي حي يعزز الهوية الوطنية (جامعيون)

23.11.22

وزراء المياه العرب: قطع الماء والكهرباء عن قطاع غزة جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية

23.11.22

قمة العشرين: المأساة في فلسطين تجاوزت حدود تحمل الإنسانية

23.11.22

تكوين 4000 عون و 200 مدرب في تسيير ميزانية الدولة

23.11.22

إحباط محاولات إدخال أزيد من 3 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب خلال أسبوع

23.11.22

الرابطة الثانية هواة : اتحاد خميس الخشنة و ترجي مستغانم لتعميق الفارق في الصدارة

الأكثــر قـراءة

23.11.21

الجزائر-تركيا: إرادة سياسية صادقة لتعاون إستراتيجي وثيق

23.11.21

الرئيس أردوغان يؤكد إرادة بلاده في تعزيز تعاونها مع الجزائر في مختلف المجالات

23.11.20

الرئيس التركي في زيارة رسمية إلى الجزائر غدا الثلاثاء

23.11.21

رئيس الجمهورية يتحادث مع نظيره التركي

23.11.21

الجزائر/تركيا: التوقيع على الإعلان المشترك للإجتماع الثاني لمجلس التعاون رفيع المستوى

23.11.21

الجزائر وتركيا تربطهما "علاقات قوية وآفاق مفتوحة على مزيد من التعاون"