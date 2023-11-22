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الحكومة تدرس إجراءات بعث جهاز المقاولة الذاتية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 نوفمبر 2023 17:23     الفئـة : اقتصــاد
الحكومة تدرس إجراءات بعث جهاز المقاولة الذاتية

الجزائر - درست الحكومة، خلال إجتماعها الأسبوعي، الذي ترأسه يوم الأربعاء، الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، الإجراءات المتعلقة ببعث الجهاز الخاص بالمقاولة الذاتية، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

و خلال عرض قدمه وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, في هذا الاجتماع, تم التطرق "لأهم العمليات التي تمت مباشرتها من أجل البعث الفعلي للوكالة الوطنية للمقاول الذاتي, وكذا مدى تقدم أشغال تطوير المنصة الرقمية للمقاول الذاتي التي من شأنها أن تسمح عن قريب بوضع السجل الوطني للمقاول الذاتي", حسب البيان ذاته.

و في نفس الاجتماع, قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عرضا يتعلق بالضمان الاجتماعي الخاص بالأشخاص الذين يمارسون نشاطا في إطار النظام الأساسي للمقاول الذاتي.

و يهدف هذا النظام إلى تشجيع نشاط هذه الفئة المهنية وإدماجها في القطاع الاقتصادي الرسمي, وضمان مرافقة ممارسي نظام المقاول الذاتي خاصة خلال المرحلة الأولى لانطلاق نشاطهم, حسب الشروح المقدمة في البيان.

آخر تعديل على الأربعاء, 22 نوفمبر 2023 18:46
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الحكومة تدرس إجراءات بعث جهاز المقاولة الذاتية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 نوفمبر 2023 17:23     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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