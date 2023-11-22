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سوناطراك: تمديد اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المميع مع بوتاس التركية لثلاث سنوات

  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 نوفمبر 2023 15:55     الفئـة : اقتصــاد
سوناطراك: تمديد اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المميع مع بوتاس التركية لثلاث سنوات

الجزائر - تم تمديد الاتفاقية بين سوناطراك وشركة بوتاس التركية المتعلقة ببيع وشراء الغاز الطبيعي المميع الموجه للسوق التركية لمدة ثلاث سنوات, حسب ما افاد به, اليوم الاربعاء, بيان صادر عن الشركة الوطنية للمحروقات.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقية يوم الثلاثاء من طرف كل من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك, رشيد حشيشي, والرئيس المدير العام لشركة بوتاس التركية, عبد الواحد فيدان, وذلك على مستوى رئاسة الجمهورية, بحضور رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ونظيره التركي, السيد رجب طيب أردوغان, على هامش زيارته الرسمية التي أداها إلى الجزائر.

وبموجب هذه الاتفاقية, اتفق الطرفان بالأخص على تمديد تعاونهما لمدة ثلاث سنوات, "مما سيوطد شراكتهما الطويلة الأمد في مجال الغاز", يضيف البيان.

للتذكير, فإن شركة بوتاس هي شركة عمومية تختص بتزويد السوق التركية بالغاز, حيث تقوم سوناطراك بتزويد هذه الشركة بالغاز الطبيعي المميع, على أساس عقود طويلة المدى, وذلك منذ سنة 1988.

آخر تعديل على الأربعاء, 22 نوفمبر 2023 16:29
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سوناطراك: تمديد اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المميع مع بوتاس التركية لثلاث سنوات
  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 نوفمبر 2023 15:55     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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