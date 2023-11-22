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تنظيم الطبعة الـ 31 لمعرض الإنتاج الجزائري من 14 إلى 23 ديسمبر المقبل

  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 نوفمبر 2023 15:50     الفئـة : اقتصــاد
تنظيم الطبعة الـ 31 لمعرض الإنتاج الجزائري من 14 إلى 23 ديسمبر المقبل

الجزائر - أعلنت "الجزائرية للمعارض" (فرع مجمع سافكس), اليوم الأربعاء في بيان لها, عن تنظيم الطبعة الـ 31 لمعرض الإنتاج الجزائري من 14 إلى 23 ديسمبر المقبل بقصر المعارض (الصنوبر البحري-الجزائر العاصمة).

وسيتم تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الهام تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بمشاركة "كبرى الشركات الوطنية العمومية والخاصة وأخرى تكتشف السوق الوطنية حديثا", يضيف ذات المصدر.

وتم تخصيص مساحة عرض تناهز 25000 م2 لهذه التظاهرة التي ستعرف مشاركة أكثر من 400 عارضا, حسب "الجزائرية للمعارض", التي أشارت إلى أن التسجيلات لا تزال متواصلة عبر المنصة الرقمية (https://registration.safex.dz/login) لاستقبال عارضين جدد.

وعليه, يضيف البيان, ستكون أروقة "الأهقار"، "القصبة"، "قورارة"، "الحضنة" والرواق المركزي فضاءات لعرض منتجات وخدمات الشركات الجزائرية، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الشركات الناشئة والحرفيين المشاركين في هذا المعرض.

وستضم هذه الأروقة عدة قطاعات على غرار الصناعات الغذائية، الصناعات المصنعة، الصناعة الالكترونية والكهرومنزلية، الصناعة الكيميائية والبتروكيماوية والطاقة، الصناعة الميكانيكية والحديد والصلب، الصناعة النسيجية، البناء ومواد البناء، وكذا قطاع الخدمات والصناعات العسكرية.

كما خصص المنظمون فضاء للبيع الترويجي على مستوى رواقي "جرجرة" و"الرمال" للسماح للزوار باقتناء مختلف حاجياتهم، على أن يكون توقيت المعرض من الساعة ال11 صباحا إلى السادسة مساءا.

وأكدت الشركة أن هذا الحدث الاقتصادي "الهام"، يعد وسيلة لبروز العديد من المؤسسات الجزائرية "التي ما فتئت تعمل على تسخير كل وسائل التسويق والإشهار المتاحة وخوض غمار المنافسة في السوق الوطنية", يضيف البيان.

كلـمات مفتـاحيــة :
تنظيم الطبعة الـ 31 لمعرض الإنتاج الجزائري من 14 إلى 23 ديسمبر المقبل
  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 نوفمبر 2023 15:50     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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