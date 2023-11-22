الشركة الجزائرية للتأمينات تحظى بتصنيف "BB+" مع آفاق مستقرة من طرف وكالة التنقيط الدولية

الجزائر - منحت وكالة التنقيط الدولية "أي.أم بيست" (AM Best) للشركة الجزائرية للتأمينات ( كات ) في إطار السنة المالية 2022 بالنسبة للمتانة المالية نقطة B بتقدير (مرض) و بالنسبة للقرض طويل الأمد نقطة "BB+" بتقدير (مرض) مع آفاق مستقرة, حسبما أفاد به بيان للشركة.

و يؤكد هذا التنقيط الذي تحصلت عليه للسنة الثالثة على التوالي "استقرار و قوة ميزانية الشركة الجزائرية للتأمينات التي تعتمد على رسملة معدلة حسب المخاطر التي تعود إلى متوسط مردودية منح بنسبة 24,8 % و عائد على رؤوس الأموال الخاصة بنسبة 9,7 % خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2022", يضيف نفس المصدر.

و في سنة 2022, حققت الشركة الجزائرية للتأمينات رقم أعمال بقيمة 26,7 مليار دج ما يعادل 194,7 مليون دولار مما يعزز مكانتها كثاني أكبر شركة تأمين, حسب البيان.

و في سنة 2023, رفعت الشركة العمومية رأسمالها الاجتماعي ب5 مليار دج (36,7 مليون دولار) لينتقل من 20 مليار دج (146,8 مليون دولار) إلى 25 مليار دج (183,4 مليون دولار).