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الشركة الجزائرية للتأمينات تحظى بتصنيف "BB+" مع آفاق مستقرة من طرف وكالة التنقيط الدولية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 نوفمبر 2023 14:09     الفئـة : اقتصــاد
الشركة الجزائرية للتأمينات تحظى بتصنيف &quot;BB+&quot; مع آفاق مستقرة من طرف وكالة التنقيط الدولية

الجزائر - منحت وكالة التنقيط الدولية "أي.أم بيست" (AM Best) للشركة الجزائرية للتأمينات ( كات ) في إطار السنة المالية 2022 بالنسبة للمتانة المالية نقطة B  بتقدير (مرض) و بالنسبة للقرض طويل الأمد نقطة "BB+" بتقدير (مرض) مع آفاق مستقرة, حسبما أفاد به بيان للشركة.

و يؤكد هذا التنقيط الذي تحصلت عليه للسنة الثالثة على التوالي "استقرار و قوة ميزانية الشركة الجزائرية للتأمينات التي تعتمد على رسملة معدلة حسب المخاطر التي تعود إلى متوسط مردودية منح بنسبة 24,8 % و عائد على رؤوس الأموال الخاصة بنسبة 9,7 % خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2022", يضيف نفس المصدر.

و في سنة 2022, حققت الشركة الجزائرية للتأمينات رقم أعمال بقيمة 26,7 مليار دج ما يعادل 194,7 مليون دولار مما يعزز مكانتها كثاني أكبر شركة تأمين, حسب البيان.

و في سنة 2023, رفعت الشركة العمومية رأسمالها الاجتماعي ب5 مليار دج (36,7 مليون دولار) لينتقل من 20 مليار دج (146,8 مليون دولار) إلى 25 مليار دج (183,4 مليون دولار).

آخر تعديل على الأربعاء, 22 نوفمبر 2023 14:29
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الشركة الجزائرية للتأمينات تحظى بتصنيف "BB+" مع آفاق مستقرة من طرف وكالة التنقيط الدولية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 نوفمبر 2023 14:09     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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