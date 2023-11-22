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مجمع سوناطراك يعلن عن نتائج المسابقة الوطنية في الكتابة الموجهة لتلاميذ المؤسسات التعليمية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 نوفمبر 2023 11:57     الفئـة : اقتصــاد
مجمع سوناطراك يعلن عن نتائج المسابقة الوطنية في الكتابة الموجهة لتلاميذ المؤسسات التعليمية

الجزائر - أعلن مجمع سوناطراك في بيان له، اليوم الاربعاء، عن نتائج تقييم وانتقاء الأعمال في إطار المسابقة الوطنية في الكتابة التي نظمها المجمع بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية عبر مختلف ولايات الوطن، في إطار إحياء الذكرى ال60 لتأسيس شركة سوناطراك الموافق ل31 ديسمبر 1963.

وأسفرت عملية التقييم الأولي التي أجرتها وزارة التربية الوطنية على مستوى مديرياتها الولائية، وكذا عملية التقييم النهائي التي أشرفت عليها اللجنة الوطنية لمسابقة الكتابة المكونة من مفتشين وأساتذة وممثلين عن وزارة التربية الوطنية وكذا ممثلين عن مجمع سوناطراك، عن انتقاء ستين إنتاجا كتابيا تمثل الأقسام النهائية للمراحل التعليمية الثلاث (السنة الخامسة ابتدائي، السنة الرابعة متوسط، السنة الثالثة ثانوي)، موزعة على 20 تعبيرا كتابيا من مرحلة التعليم الابتدائي 20 رسالة من مرحلة التعليم المتوسط و20 مقالا من مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.

وحسب ذات المصدر فقد تم تحديد ستين (60) فائزا كدلالة رمزية لإحياء الذكرى الستين (60) لتأسيس شركة سوناطراك والتي خصصت بالمناسبة جوائز قيمة للفائزين والمؤسسات التربوية التي ينتمون لها.

وذكرت سوناطراك ان الجوائز ستسلم للفائزين المبينة أسماؤهم على الرابط التالي https://cutt.ly/XwU68Woa ، أثناء حفل رسمي سيقام على شرفهم بمقر المديرية العامة لمجمع سوناطراك نهاية شهر ديسمبر 2023.

وأكد مجمع سوناطراك على كونه "مؤسسة مواطنة تسعى، من خلال تنظيم هذه المسابقات الفكرية الوطنية، إلى ترسيخ ثقافة الكتابة لدى الناشئة وتشجيع المواهب على التعبير في عدد من المجالات المعرفية ذات الصلة بقضايا البيئة والطاقة والتكنولوجيا" يضيف البيان.

 

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مجمع سوناطراك يعلن عن نتائج المسابقة الوطنية في الكتابة الموجهة لتلاميذ المؤسسات التعليمية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 نوفمبر 2023 11:57     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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