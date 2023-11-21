Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

التقييس عامل هام في ترقية الصادرات و النمو الإقتصادي (خبراء)

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 نوفمبر 2023 19:12     الفئـة : اقتصــاد

الجزائر- أكد خبراء خلال ندوة حول النوعية، نظمت يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على دور التقييس في ترقية الصادرات الوطنية و النمو الإقتصادي.

و أجمع المتدخلون في هذه الندوة, التي نظمها مركز التجارة العالمي بالجزائر, حول موضوع "النوعية، أساس المؤسسة و حماية و إنعاش الاقتصاد الوطني", على القول بان مطابقة المنتجات الوطنية للمقاييس الدولية من شانه السماح للمؤسسات بولوج الأسواق الدولية.

و علاوة على الجانب الاقتصادي, فقد اشار الخبراء المشاركون, الى مساهمة التقييس في ضمان جودة المنتوج بالنسبة للمستهلك و الحفاظ على صحته و سلامته.

في هذا الصدد, اكد الخبير الدولي في التقييس, محمد شايب عيساوي, ان التقييس يوفر فوائد للمؤسسة و للاقتصاد الوطني, مقترحا انشاء سلطة وطنية للضبط في مجال "القواعد التقنية" من اجل تعميم تطبيق المقاييس.

و أضاف, ان "هذه الهيئة يجب ان تكون  بمثابة حلقة وصل بين المؤسسات المختصة على غرار المعهد الجزائري للتقييس و المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية و الهيئة الجزائرية للاعتماد و مخابر البحث و الابتكار من اجل تحديد القواعد التقنية للمنتجات الصناعية و الفلاحية او أخرى".

من جانبه, اكد مدير المعهد الجزائري للتقييس, جمال حالس, ان المشكل المطروح في الجزائر لا يكمن في انتاج المقاييس و انما في تطبيقها, مشيرا الى ان المعهد قد انتج الى غاية 30 سبتمبر الاخير, 11374 مقياسا جزائريا.

و أضاف, انه "حتى و ان لم تكن لدينا مقاييس جزائرية لكل المنتجات فانه كان بالإمكان استعمال المقاييس الدولية", موضحا ان المؤسسة التي يراسها تعد عضوا في الهيئات الإقليمية و الدولية للتقييس و النوعية على غرار ايزو وغيرها.

و تابع يقول, ان تطبيق المقاييس يتطلب "قواعد تقنية" من شانها تطوير النظام الوطني للتقييس.

كما شكلت الندوة, مناسبة لتقديم الطبعة الأولى من صالون "كاليدايز 2024", المزمع تنظيمها من 2 الى 4 يونيو بقصر المعارض بالجزائر.

و ستعرض هذه التظاهرة الدولية, التكنولوجيات "الأكثر تطورا" و تجهيزات مخابر التجارب و التحاليل فضلا عن المهارات في تطوير الاقتصاد الاخضر و الدائري.

و من المقرر ان تشهد التظاهرة, تنظيم عديد الندوات و الموائد المستديرة و لقاءات الاعمال, و ستشمل عديد المواضيع المرتبطة بحماية المستهلكين و تطوير الصادرات خارج المحروقات, سيما في ميادين الصناعات الغذائية و الميكانيك و مواد البناء و الإلكترونيك و الالكتروتقنية و الصيدلة.

كما ستعالج هذه الفضاءات التفاعلية بشكل أساسي, مواضيع التقييس و الاعتماد و الوسم و التصديق و وضع العلامات, يضيف ذات المصدر.

و أوضح المنظمون من جانب اخر, ان "الصالون سيشكل ملتقى لتبادل التجارب و الخبرات من اجل إقامة شراكات في ميادين التقييس و المعايرة الصناعية و التصديق على أنظمة التسيير و المنتجات و الأشخاص و الاعتماد و حماية البيئة".

و سيتم تنظيم مهرجان "كاليدايز 2024" من قبل مركز التجارة العالمي-الجزائر, بالتعاون مع مؤسسة ادفانسد غرينبا تكنولوجي و مكتب الدراسات الكونزي.

آخر تعديل على الثلاثاء, 21 نوفمبر 2023 19:39
كلـمات مفتـاحيــة :
التقييس عامل هام في ترقية الصادرات و النمو الإقتصادي (خبراء)
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 نوفمبر 2023 19:12     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

23.11.21

الدعوة إلى إطلاق تحالفات صناعية بين المتعاملين الجزائريين والأتراك

23.11.21

الأمم المتحدة تطلق خطة استجابة إنسانية لاحتياجات اللاجئين الصحراويين للفترة 2024-2025

23.11.21

الجزائر-تركيا: إرادة سياسية صادقة لتعاون إستراتيجي وثيق

23.11.21

وهران: إفتتاح ملتقى دولي حول "أسئلة تحديث التفكير الديني في الفضاء الإسلامي"

23.11.21

الرئيس التركي ينهي زيارته الرسمية إلى الجزائر

23.11.21

الجزائر تتطلع إلى شراكة إقتصادية مثمرة وتعاون رابح-رابح مع تركيا

الأكثــر قـراءة

23.11.20

الرئيس التركي في زيارة رسمية إلى الجزائر غدا الثلاثاء

23.11.20

لعقاب يؤكد حرص رئيس الجمهورية على إصدار قوانين "واضحة ودقيقة" لتنظيم قطاع الإتصال

23.11.20

إحتضان الجزائر للحوار القضائي الإفريقي السادس فرصة لعرض التجارب وتعزيز مهارات القضاة

23.11.20

الحوار القضائي الإفريقي السادس: الإشادة بحرص رئيس الجمهورية على تكريس العدالة

23.11.20

وزير الاتصال يشرف على تنصيب الأمين العام الجديد للوزارة

23.11.20

نذير العرباوي يتلقى مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء الأردني