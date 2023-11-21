التقييس عامل هام في ترقية الصادرات و النمو الإقتصادي (خبراء)

الجزائر- أكد خبراء خلال ندوة حول النوعية، نظمت يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على دور التقييس في ترقية الصادرات الوطنية و النمو الإقتصادي.

و أجمع المتدخلون في هذه الندوة, التي نظمها مركز التجارة العالمي بالجزائر, حول موضوع "النوعية، أساس المؤسسة و حماية و إنعاش الاقتصاد الوطني", على القول بان مطابقة المنتجات الوطنية للمقاييس الدولية من شانه السماح للمؤسسات بولوج الأسواق الدولية.

و علاوة على الجانب الاقتصادي, فقد اشار الخبراء المشاركون, الى مساهمة التقييس في ضمان جودة المنتوج بالنسبة للمستهلك و الحفاظ على صحته و سلامته.

في هذا الصدد, اكد الخبير الدولي في التقييس, محمد شايب عيساوي, ان التقييس يوفر فوائد للمؤسسة و للاقتصاد الوطني, مقترحا انشاء سلطة وطنية للضبط في مجال "القواعد التقنية" من اجل تعميم تطبيق المقاييس.

و أضاف, ان "هذه الهيئة يجب ان تكون بمثابة حلقة وصل بين المؤسسات المختصة على غرار المعهد الجزائري للتقييس و المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية و الهيئة الجزائرية للاعتماد و مخابر البحث و الابتكار من اجل تحديد القواعد التقنية للمنتجات الصناعية و الفلاحية او أخرى".

من جانبه, اكد مدير المعهد الجزائري للتقييس, جمال حالس, ان المشكل المطروح في الجزائر لا يكمن في انتاج المقاييس و انما في تطبيقها, مشيرا الى ان المعهد قد انتج الى غاية 30 سبتمبر الاخير, 11374 مقياسا جزائريا.

و أضاف, انه "حتى و ان لم تكن لدينا مقاييس جزائرية لكل المنتجات فانه كان بالإمكان استعمال المقاييس الدولية", موضحا ان المؤسسة التي يراسها تعد عضوا في الهيئات الإقليمية و الدولية للتقييس و النوعية على غرار ايزو وغيرها.

و تابع يقول, ان تطبيق المقاييس يتطلب "قواعد تقنية" من شانها تطوير النظام الوطني للتقييس.

كما شكلت الندوة, مناسبة لتقديم الطبعة الأولى من صالون "كاليدايز 2024", المزمع تنظيمها من 2 الى 4 يونيو بقصر المعارض بالجزائر.

و ستعرض هذه التظاهرة الدولية, التكنولوجيات "الأكثر تطورا" و تجهيزات مخابر التجارب و التحاليل فضلا عن المهارات في تطوير الاقتصاد الاخضر و الدائري.

و من المقرر ان تشهد التظاهرة, تنظيم عديد الندوات و الموائد المستديرة و لقاءات الاعمال, و ستشمل عديد المواضيع المرتبطة بحماية المستهلكين و تطوير الصادرات خارج المحروقات, سيما في ميادين الصناعات الغذائية و الميكانيك و مواد البناء و الإلكترونيك و الالكتروتقنية و الصيدلة.

كما ستعالج هذه الفضاءات التفاعلية بشكل أساسي, مواضيع التقييس و الاعتماد و الوسم و التصديق و وضع العلامات, يضيف ذات المصدر.

و أوضح المنظمون من جانب اخر, ان "الصالون سيشكل ملتقى لتبادل التجارب و الخبرات من اجل إقامة شراكات في ميادين التقييس و المعايرة الصناعية و التصديق على أنظمة التسيير و المنتجات و الأشخاص و الاعتماد و حماية البيئة".

و سيتم تنظيم مهرجان "كاليدايز 2024" من قبل مركز التجارة العالمي-الجزائر, بالتعاون مع مؤسسة ادفانسد غرينبا تكنولوجي و مكتب الدراسات الكونزي.