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انطلاق أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-التركي بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 نوفمبر 2023 18:36     الفئـة : اقتصــاد
انطلاق أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-التركي بالجزائر العاصمة

الجزائر - انطلقت أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-التركي, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, برئاسة الرئيس التركي, رجب طيب أردوغان, والوزير الأول, السيد نذير العرباوي.

ويندرج هذا المنتدى المنظم بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رجال" تحت شعار "من أجل شراكة اقتصادية منتجة ومستدامة", في إطار الزيارة الرسمية للرئيس أردوغان إلى الجزائر على رأس وفد هام.

وسيتباحث خلال المنتدى المنظم من طرف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة, عدد معتبر من المتعاملين الاقتصاديين من البلدين, حول سبل ووسائل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وتركيا.

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ويهدف المنتدى إلى إعطاء دفعة جديدة للشراكة الاقتصادية, لاسيما وأنه يشكل فرصة لعقد لقاءات أعمال ثنائية بين رؤساء مؤسسات جزائرية وتركية تنشط في مختلف المجالات منها الصناعة, الطاقة, المناجم, الطاقات المتجددة, الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

ويبلغ عدد الشركات التركية الناشطة في الجزائر حوالي 1550 شركة, بحجم استثمارات يناهز 6 مليار دولار.

آخر تعديل على الثلاثاء, 21 نوفمبر 2023 20:08
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انطلاق أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-التركي بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 نوفمبر 2023 18:36     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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