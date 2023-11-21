انطلاق أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-التركي بالجزائر العاصمة -

العدوان على غزة: تواصل الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين -

المدينة الإعلامية ميديا سيتي : رخص التزام ب 220 مليار دج في إطار مشروع قانون المالية ل2024 -

إنشاء دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس أصبح الآن أمرا لا مفر منه -

بلمهدي يثمن جهود لجنة قراءة الكتاب الديني المستورد -

الرئيس أردوغان يؤكد إرادة بلاده في تعزيز تعاونها مع الجزائر في مختلف المجالات -

رئيس الجمهورية: الجزائر وتركيا تربطهما علاقات قوية وآفاق مفتوحة على مزيد من التعاون -

رئيس الجمهورية يدعو الى تحرك عاجل لمحاسبة المسؤولين على الجرائم المرتكبة في قطاع غزة -

تقلبات جوية: الأمن الوطني يدعو السائقين للحيطة والحذر -

الجزائر/تركيا: التوقيع على الإعلان المشترك للإجتماع الثاني لمجلس التعاون رفيع المستوى -

الجزائر/تركيا: التوقيع على عدة اتفاقيات للتعاون بين البلدين -

محادثات رئيس الجمهورية ونظيره التركي تتوسع إلى وفدي البلدين -

مشروع قانون مكافحة التزوير وإستعمال المزور يرمي إلى أخلقة الحياة العامة -

إطلاق تحقيق وطني حول طب النساء والأطفال حديثي الولادة بداية من السنة المقبلة -

وزيرة التضامن الوطني تشارك في منتدى دولي للنساء بأوزباكستان يومي 22 و23 نوفمبر الجاري -

رئيس الجمهورية يتحادث مع نظيره التركي -

المدير العام للجمارك الموريتانية يقوم بزيارة إلى المدرسة العليا للجمارك بوهران -

جمعية راديوز تشارك شباب الجمهورية الصحراوية نشاطاتهم الرياضية وتكرم الرئيس ابراهيم غالي -

الرئيس التركي يترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية بمقام الشهيد -