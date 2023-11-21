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المدينة الإعلامية "ميديا سيتي": رخص التزام ب 220 مليار دج في إطار مشروع قانون المالية ل2024

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 نوفمبر 2023 18:14     الفئـة : اقتصــاد
المدينة الإعلامية &quot;ميديا سيتي&quot;: رخص التزام ب 220 مليار دج في إطار مشروع قانون المالية ل2024

الجزائر- تم تخصيص 220 مليار دج كرخص التزام (رخص برنامج), و 60 مليار دج كاعتمادات الدفع لمشروع المدينة الإعلامية الجديدة "ميديا سيتي" بالجزائر العاصمة في اطار مشروع قانون المالية ل2024, حسبما علم اليوم الثلاثاء, لدى وزارة السكن والعمران والمدينة.

و يتربع مشروع المدينة الإعلامية الجديدة، التي ستقام ببلدية أولاد فايت (غرب العاصمة), والتي أشرف رئيس الجمهورية على وضع حجر الأساس بها في يوليو الفارط, على مساحة تقدر ب74 هكتارا. ويضم المشروع منطقة لوسائل الإعلام و استوديوهات للتصوير وقرية للفنانين وفضاء للتعليم والبحث ومنطقة متعددة الخدمات.

وتتشكل المنطقة المخصصة لوسائل الإعلام من مقرات المؤسسات الإعلامية الوطنية, وهي المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري, وكالة الأنباء الجزائرية (وأج), مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي, المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار, الإذاعة الجزائرية, وقناة الجزائر الدولية "ال24".

آخر تعديل على الثلاثاء, 21 نوفمبر 2023 18:23
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المدينة الإعلامية "ميديا سيتي": رخص التزام ب 220 مليار دج في إطار مشروع قانون المالية ل2024
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 نوفمبر 2023 18:14     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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