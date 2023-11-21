جلسة عمل للتكفل بالحماية الاجتماعية لفائدة مهنيي الصيد البحري

الجزائر- عقد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, فيصل بن طالب، اليوم الثلاثاء، جلسة عمل مع وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية, أحمد بداني, خصصت لملف التكفل بالحماية الاجتماعية لفائدة مهنيي الصيد البحري.

وأوضح بيان لوزارة العمل أن الطرفين تطرقا خلال هذا اللقاء الى "سبل اعادة تشكيل وتنصيب اللجنة الوطنية المشتركة المكلفة بمتابعة تجسيد بنود الاتفاقية الاطار للتعاون في مجال تعزيز الحماية الاجتماعية وترقية المؤسسة المصغرة, المبرمة بين الوزارتين في يوليو 2020 ".

وفي كلمة له بالمناسبة, ذكر السيد بن طالب أنه "تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، تم اعداد مشروع جهاز يخص تعويض مهنيي الصيد البحري خلال فترة غلق الصيد بسبب الظروف الجوية أو الراحة البيولوجية, وذلك عبر تكفل ميزانية الدولة بالنفقات المترتبة عن هذا التعويض".

وأوضح أن هذا الجهاز "سيسمح بمساعدة هذه الفئة عن طريق منح تعويض غير خاضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي", مع "اعتماد الفترات المعنية في حساب التقاعد".

وفي هذا الصدد, أكد الوزير أن قطاع الضمان الاجتماعي وضع "تنظيما خاصا" لفائدة مهنيي الصيد البحري يسمح بتطبيق "نسبة مخفضة لاشتراك الضمان الاجتماعي مقابل الاستفادة من جميع الخدمات، على غرار العمال الأجراء".

بدوره، أشار السيد بداني الى ارتفاع عدد مهنيي الصيد البحري المستفيدين من الحماية الاجتماعية من "27 ألف منتسب في سنة 2020 الى أزيد من 35 ألف مع نهاية سنة 2022".