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المدير العام للجمارك الموريتانية يقوم بزيارة إلى المدرسة العليا للجمارك بوهران

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 نوفمبر 2023 13:16     الفئـة : اقتصــاد
المدير العام للجمارك الموريتانية يقوم بزيارة إلى المدرسة العليا للجمارك بوهران

وهران - قام المدير العام للجمارك الموريتانية السيد، حمدوه الشيخ عبد الله، مرفوقا بوفد موريتاني اليوم الثلاثاء بزيارة إلى المدرسة العليا للجمارك بوهران.

و تضمن برنامج الزيارة، بمعية المفتش العام لمصالح الجمارك المراقب العام رئيس مصطفى دحمان ممثلا عن المدير العام للجمارك عبد الحفيظ بخوش، والسلطات المحلية المدنية و العسكرية، الاطلاع على مختلف المرافق البيداغوجية التي تتوفر عليها هذه المدرسة.

و قدم مدير المدرسة العليا للجمارك، المراقب العام عماني عبد القادر، بالمناسبة عرضا مفصلا حول هذه المدرسة التي فتحت أبوابها سنة 2003، حيث تطرق إلى مهامها و نظامها التكويني و مرافقها البيداغوجية و علاقتها بمحيطها الخارجي من جامعات و مراكز للبحث.

و جاءت هذه الزيارة عقب أشغال اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة الجزائرية-الموريتانية، في دورتها السادسة، الذي عقد أمس الاثنين بمقر المديرية العامة للجمارك بالجزائر العاصمة، حسب بيان لخلية الاتصال للمديرية العامة الذي أشار إلى أن زيارة الوفد الموريتاني إلى الجزائر تندرج في سياق بحث سبل التنسيق وتعزيز التعاون الثنائي في عديد المجالات التي تعنى بالشأن الجمركي لاسيما في مجال التكوين والتدريب وتبادل الخبرات بين جهازي الجمارك للبلدين.

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المدير العام للجمارك الموريتانية يقوم بزيارة إلى المدرسة العليا للجمارك بوهران
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 نوفمبر 2023 13:16     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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