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الجزائر/ تركيا: بحث سبل التعاون والاستثمار في مجال الطاقات المتجددة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 نوفمبر 2023 10:28     الفئـة : اقتصــاد
الجزائر/ تركيا: بحث سبل التعاون والاستثمار في مجال الطاقات المتجددة

الجزائر - استقبل الرئيس المدير العام لمجمع "سونلغاز"، مراد عجال، الرئيس المدير العام للمجمع التركي للطاقة (رينيكور إينيرجي انفيستمنت)، مسعود توبراك، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز الاستثمار و التعاون بين الشركتين، لاسيما في مجال الطاقات المتجددة، حسبما افاد به، اليوم الثلاثاء، بيان لمجمع "سونلغاز".

ويأتي اللقاء، الذي جرى أمس الإثنين، في إطار دفع مستوى الشراكة الخارجية لمجمع "سونلغاز" على الصعيد الدولي، يضيف ذات المصدر.

وبالمناسبة، أعرب السيد توبراك عن "الاهتمام الكبير" لشركته بالسوق الجزائرية، وكذا "رغبته في الاستثمار وتنويعه من خلال تحقيق مشروع متكامل في مجالات الطاقات المتجددة وتصنيع الألواح الشمسية الكهرو-ضوئية في الجزائر".

من جهته، أعرب السيد عجال عن استعداد "سونلغاز" لتعزيز وتوسيع التعاون مع الشركات التركية، مذكرا "بالعلاقات التاريخية الكبيرة التي تجمع البلدين خاصة في مجال التعاون الاقتصادي".

آخر تعديل على الثلاثاء, 21 نوفمبر 2023 10:38
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الجزائر/ تركيا: بحث سبل التعاون والاستثمار في مجال الطاقات المتجددة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 نوفمبر 2023 10:28     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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