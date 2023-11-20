الصناعات الغذائية والتغليف: متعاملون جزائريون ومصريون يبرزون أهمية إستغلال فرص التعاون الثنائي

الجزائر- أبرز متعاملون إقتصاديون جزائريون ومصريون، يوم الإثنين بالجزائر العاصمة، أهمية ترقية التعاون الإقتصادي والتجاري في مجال الصناعات الغذائية والتغليف، من خلال إستغلال فرص الشراكة المتاحة في هذا المجال.

تم ذلك بمناسبة الافتتاح الرسمي لمنتدى اقتصادي جمع الطرفين, تم تنظيمه بمناسبة قدوم بعثة تجارية مصرية من قطاعات الصناعات الغذائية والطباعة والتغليف إلى الجزائر.

و في هذا الإطار, دعا عضو مجلس إدارة مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, نسيم شوبان, إلى استغلال الكفاءات والإمكانيات الاقتصادية الموجودة في كلا البلدين, في مختلف المجالات, بما في ذلك الصناعات الغذائية والتغليف, بما يسمح بتعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص عمل.

و اعتبر السيد شوبان أن تطوير الشراكة في الصناعات الغذائية سيسمح بتنويع المنتجات وتحسين سلاسل التوريد, مما سيعزز من تنافسية البلدين على الساحة الدولية, كما شدد ذات المتحدث في نفس الوقت على ضرورة الاهتمام أكثر بمواد التعبئة والتغليف في سياق التحديات البيئية الراهنة والتي تستدعي تطوير حلول صديقة للبيئة.

من جانبه, لفت ممثل الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل, نصر الدين حارك, إلى أهمية تقوية العلاقات التجارية والاستثمار بين الجزائر ومصر في مجال الصناعات الغذائية الذي يعد قطاعا "استراتيجيا", إذ يمكنه كصناعة تحويلية المساهمة بشكل هام في بناء اقتصاد متنوع خارج قطاع المحروقات وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.

و في عرض قدمته حول الإطار التشريعي المؤطر للاستثمار في الجزائر, تطرقت ممثلة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, خولة مصطفاي, إلى مزايا القانون الاستثمار الجديد والإصلاحات العميقة التي قامت بها الجزائر لاسيما من خلال الاعتماد على الرقمنة لتبسيط وتسهيل الإجراءات, من أجل خلق بيئة أعمال محفزة.

كما أكدت أن قطاع الصناعات الغذائية والتغليف من القطاعات التي تتوفر بها فرص استثمار هامة, داعية المستثمرين المصريين إلى الاستفادة من مزايا السوق الوطنية من خلال إطلاق مشاريع انتاجية.

من الجانب المصري, قدم رئيس البعثة المصرية وعضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية, علاء الوكيل, عرضا حول الامكانيات التي تتمتع بها مصر في مجال الصناعات الغذائية والتغليف, حيث بلغت صادراتها للمواد الغذائية المصنعة 5ر4 مليار دولار في 2022 أي ما يمثل 14 بالمائة من صادرات مصر خارج المحروقات.

و تعتبر الدول العربية أهم مستورد لهذه المواد الغذائية المصرية المصنعة بنسبة 55 بالمائة من إجمالي صادرات القطاع, حسب المتحدث.

و فيما يخص التغليف, ركزت سارة إبراهيم, المديرة التنفيذية للمجلس المصري للتصدير في مجال الطباعة والتغليف على أهمية هذا القطاع الذي يرافق الصناعات الغذائية, مشيرة إلى أن الوفد الذي قدم للجزائر يتضمن اهم شركات هذا القطاع والتي تطمح إلى ولوج السوق الجزائرية من أجل الشراكة.

أما السفير المصري لدى الجزائر, مختار وريدة, فقد أكد على "ضرورة ترقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والجزائر استنادا للعلاقات التاريخية القائمة بين البلدين", مؤكدا دور التظاهرات الاقتصادية في ذلك, على غرار معرض التجارة البينية الأفريقية الذي نظمت طبعته الثالثة مؤخرا في القاهرة في حين ستستضيف الجزائر الطبعة الرابعة في 2025.

من جانبه, أشار المستشار التجاري ورئيس المكتب التجاري بالسفارة المصرية, يسير قرني, إلى الارتفاع الذي تشهده في السنوات الاخيرة المبادلات التجارية بين مصر الجزائر حيث زادت بنسبة 25 بالمائة في 2022 مقارنة ب2021, وهي الوتيرة التي يتعين الحفاظ عليها من خلال دعم فرص التعاون في مختلف المجالات بما في ذلك الصناعات الغذائية والتغليف.

يذكر أن المنتدى الاقتصادي حول فرص التعاون بين الجزائر ومصر في مجال الصناعات الغذائية والتغليف سيشهد غدا الثلاثاء تنظيم لقاءات ثنائية "بي تو بي" بين رجال أعمال جزائريين في قطاع المواد الغذائية والتغليف مع نظرائهم المصريين لبحث تعزيز فرص الاستثمار في هذا المجال.