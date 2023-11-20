بحث سبل تعزيز التعاون بين الجزائر والسويد في مجال الطاقات المتجددة

الجزائر- تم اليوم الاثنين، بالجزائر العاصمة، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر والسويد في مجال الطاقة، لاسيما في مجال الطاقات المتجددة وتطوير الهيدروجين والتحول الطاقوي بالجزائر, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وجاء هذا خلال استقبال الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم، عبد الكريم عويسي, سفيرة وزارة الخارجية السويدية المكلفة بتعزيز التجارة والاستثمارات المستدامة، سيسيليا إيكهولم، بحضور سفير السويد لدى الجزائر، يضيف ذات المصدر.

وتركزت المباحثات بين الطرفين حول "تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة، لاسيما في مجال الطاقات المتجددة وتطوير الهيدروجين والتحول الطاقوي بالجزائر".

كما ناقش الطرفان، تقول الوزارة، "فرص الأعمال والاستثمار وسبل ووسائل تبادل التجارب والخبرات والتكوين بين شركات البلدين, خاصة فيما يتعلق بتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة".

وبالمناسبة، قدم السيد عويسي لمحة عن استراتيجية تطوير قطاع الطاقة والمناجم، لاسيما برنامج تنمية قطاع الطاقات الجديدة والمتجددة، داعيا فريق عمل الخبراء المكون الى "تعزيز وتكثيف التبادلات من أجل وضع خارطة طريق لتحديد مجالات التعاون والاستثمار في المشاريع الصناعية الطاقوية بالجزائر وخلق شراكات متبادلة المنفعة".

ومن جانبها، أعربت السيدة إيكهولم عن "استعداد واهتمام السويد لتطوير علاقات التعاون مع الجزائر وتعزيز المشاورات الاقتصادية والتجارية وتبادل الخبرات".