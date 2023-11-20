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تحديد هوامش الربح على المنتجات واسعة الاستهلاك محور اجتماع بوزارة التجارة

  أدرج يـوم : الإثنين, 20 نوفمبر 2023 17:32     الفئـة : اقتصــاد
تحديد هوامش الربح على المنتجات واسعة الاستهلاك محور اجتماع بوزارة التجارة

الجزائر - تم اليوم الاثنين عقد اجتماع تقني تشاوري بوزارة التجارة وترقية الصادرات, خصص لدراسة تحديد هوامش الربح وتسقيفها على بعض المنتجات واسعة الاستهلاك, حسبما افاد به اليوم بيان للوزارة.

وترأس هذا الاجتماع وزير القطاع, الطيب زيتوني, بحضور ممثلي القطاعات الوزارية المعنية, والمدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب, نصر الدين مسعودي, ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, كمال مولى, ورئيس كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين, عبد الوهاب زياني, وكذا الأمين العام بالنيابة للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين, ورؤساء المنظمات والجمعيات الوطنية لحماية المستهلك.

وخلال اللقاء, أكد الوزير على "أهمية تحديد هوامش الربح وأخلقة العمل التجاري وتعزيز الثقة في السوق لحماية القدرة الشرائية للمواطن", مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يأتي من أجل "تعزيز مبدأ التشاور والتحاور لإرساء القواعد التشاركية المتعلقة بالتموين واستقرار السوق للحفاظ على مصلحة المستهلكين والمتعاملين الاقتصاديين على حد سواء, بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في الممارسات التجارية".

كما يأتي هذا اللقاء -يضيف الوزير- لإثراء مشروع النص التمهيدي الخاص بتحديد هوامش الربح الذي سيشمل في البداية المواد واسعة الاستهلاك.

واستمع السيد زيتوني خلال الاجتماع إلى تدخلات الحاضرين الذي قدموا اقتراحاتهم في هذا الخصوص, مثمنين المقاربة التشاركية لوزارة التجارة, وفقا للبيان.

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تحديد هوامش الربح على المنتجات واسعة الاستهلاك محور اجتماع بوزارة التجارة
  أدرج يـوم : الإثنين, 20 نوفمبر 2023 17:32     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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