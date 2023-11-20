إستيراد كميات هامة من اللحوم الحمراء ستسوق بأسعار لا تتجاوز 1300 دج للكلغ

الجزائر - أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، يوم الإثنين بالجزائر العاصمة، عن إستيراد "كميات هامة" من اللحوم الحمراء بغرض تسويقها بأسعار تتراوح بين 1200 و 1300 دج للكيلوغرام الواحد.

و في تصريحات للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للمصادقة على الاحكام محل الخلاف بين غرفتي البرلمان بخصوص نص قانون الغابات والثروات الغابية, أوضح السيد هني أن "عمليات استيراد اللحوم الحمراء بدأت الاسبوع الفارط عبر عدة موانئ من بينها مينائي سكيكدة ومستغانم, وستتواصل من خلال دخول كميات هامة هذا الاسبوع".

و أضاف أنه تم الاتفاق مع المتعاملين الاقتصاديين المعنيين على تسويق هذه الكميات بسعر في متناول المواطنين تم تحديده بين 1200 و1300 دج للكيلوغرام الواحد.

و بهذا الخصوص, أكد الوزير أن تأثير هذه العملية سيكون ملموسا بعد أسابيع, أي بعد وصول الكميات المستوردة إلى مختلف الاسواق عبر التراب الوطني.

و حول اللحوم البيضاء, كشف السيد هني عن إطلاق تحقيق ميداني تقوم به المخابر التابعة للقطاع والمفتشيات البيطرية على مستوى التراب الوطني قصد تقييم أنظمة عمل مختلف وحدات تربية الدواجن ومذابحها, بالأخص ما يتعلق بالنظام الصحي.

و يأتي ذلك بعد عقد اجتماع أمس الأحد جمع الوزير بمختلف المتدخلين الرئيسين في الشعبة, حيث أرجع ممثلو المهنيين ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء المسجل مؤخرا, إلى مشاكل تتعلق بالنظام الصحي.