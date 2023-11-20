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معرض "صناعة إكسبو": حوالي 160 عارضا منتظر في الطبعة الثانية المرتقبة بين 28 و30 نوفمبر

  أدرج يـوم : الإثنين, 20 نوفمبر 2023 16:11     الفئـة : اقتصــاد

الجزائر - ستعرف الطبعة الثانية للمعرض الدولي "صناعة إكسبو"، المرتقب تنظيمها من 28 إلى 30 نوفمبر، بقصر المعارض الصنوبر البحري (الجزائر العاصمة)، مشاركة حوالي 160 عارضا جزائريا وأجنبيا، حسبما أفاد به، يوم الإثنين، منظمو هذه التظاهرة الإقتصادية.

و أوضحت مسؤولة المعرض, سارة وعراب, خلال ندوة صحفية مخصصة لهذا الحدث, أن الطبعة الثانية للمعرض ستشكل فرصة مهمة للمهنيين والمحترفين قصد تبادل الخبرات والتجارب في مختلف الميادين.

و يهدف هذا المعرض الذي سيعرف مشاركة ست دول, ويتربع على مساحة 3700 متر مربع, إلى خلق فضاء مواتي للمحترفين والمهنيين وجعله "كمنصة لتبادل الخبرات والتجارب والاحتكاك بين مختلف الفاعلين قصد اكتشاف آخر الابتكارات في المجال الصناعي, مع امكانية خلق شراكات في الأفق", تضيف السيدة وعراب.

و من بين أهم المجالات التي يشملها المعرض, ذكرت المسؤولة النسيج الصناعي على غرار الحديد والصلب, البترول, اللوجستيك, الصناعة, الآلات بمختلف أحجامها, خطوط الانتاج, الأجهزة والادوات والقطع والمكونات الصناعية, المناولة والهندسة, الصيانة الصناعية والخدمات, التشغيل الالي والروبوتيك, المباني الصناعية, بالإضافة الى النظافة والامن والبيئة.

و بالموازاة مع ذلك, سيتم تنظيم محاضرات ولقاءات يديرها خبراء ومحترفون تتناول مواضيع ذات الصلة بالمجال الصناعي, على غرار الابتكارات الجديدة والنظرة الجديدة لتنظيم أدوات الانتاج (الصناعة 4.0), الصيانة الصناعية, الخدمات الصناعية, الاقتصاد الدائري, إضافة الى تمويل المشاريع.

و يتوقع المنظمون تسجيل أكثر من 6000 آلاف زائر محترف من صناعيين, رجال أعمال, مستثمرين, وكذا الموزعين.

آخر تعديل على الإثنين, 20 نوفمبر 2023 16:31
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معرض "صناعة إكسبو": حوالي 160 عارضا منتظر في الطبعة الثانية المرتقبة بين 28 و30 نوفمبر
  أدرج يـوم : الإثنين, 20 نوفمبر 2023 16:11     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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